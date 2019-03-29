DLSS’in devreye girmesiyle, NVIDIA RTX işlemcisi üzerinde oynayan Anthem oyuncuları yüzde 40’a varan performans artışı elde edecek, sağlam kare hızlarını sürdürürken daha yüksek çözünürlük ve ayarlar kullanabilecek.
Güncelleme aynı zamanda, oyuncuların Anthem’deki dikkate değer hamlelerini otomatik olarak yakalayan NVIDIA Highlighs desteğini de kapsıyor.
DLSS NEDİR?
DLSS (Deep Learning Super Sampling) grafik-yoğun içeriklere sahip oyunlarda kare hızını (FPS) yükseltmek için artırılmış gerçekliğin (AI) gücünü kullanan bir NVIDIA RTX teknolojisidir.