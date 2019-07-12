Disintegrasyon, 2014 yılında Bungie'nin eski yaratıcı direktörü ve Halo'nun yaratıcısı Marcus Lehto tarafından ortak kurulan bağımsız geliştirme stüdyosu V1 Interactive'in çıkış oyunu olacak.



V1 Interactive'in Başkanı ve Oyun Direktörü Marcus Lehto “Sadece yeni bir oyun yaratma fırsatı değil, aynı zamanda bu stüdyonun kendisi heyecan verici oldu” dedi. “Geliştirdiğimiz bu yeni oyunu gelecek ay dünyaya tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.”



Private Division Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Michael Worosz “Stüdyonun başlangıcından bu yana Marcus ve V1 Interactive ekibinin yanında olduk ve organizasyonun, yetenek tabanını ortaklığımız boyunca büyüttüğünü gördük. Bu nedenle, Disintegration'a büyük güven duyuyoruz.”



Disintegration, Take-Two’ın 2021 mali yılına dahil olan (1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021) 2020 yılında, satışa sunulacak.