Yeni turist ekibi uzay istasyonunda

Uzaya 2. kez düzenlenen özel uçuşla Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.



Özel Axiom Space şirketi tarafından uzaya gönderilen 4 kişilik ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından karşılandı.



ISS Komutanı, "Başarılı fırlatma ve yanaşma için tebrikler. Ayrıca benim için Amerika'nın deneyimli ve ödüllü astronotlarından Peggy Whitson'la birlikte çalışmak büyük bir onur." açıklamasında bulundu.



Yolcular arasında, Suudi Arabistan'ın uzaya çıkan ilk kadın astronotu Rayanah Barnavi, Suudi pilot Ali Alkarni ve Amerikalı iş insanı John Shoffner yer aldı.

Uzay turistlerine, NASA'dan emekli Amerikalı astronot Peggy Whitson liderlik etti.



Yolcular, Uzay İstasyonu'nda 8 gün geçirecek. Burada 20'den fazla araştırma ve bilimsel proje üzerinde çalışacaklar. Sonrasında da dünyaya dönüş yolculuğu başlayacak.