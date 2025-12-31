Yeni yılda bilgisayar alacaklar "hayal kırıklığına" uğrayabilir

2026 yılı, dizüstü bilgisayarlar için performans açısından büyük bir sıçramaya sahne olacak. CES 2026’da tanıtılması beklenen yeni işlemciler, Intel, AMD ve Qualcomm cephesinde ciddi güç ve verimlilik artışları vaat ediyor. Ancak bu ilerlemenin gölgesinde önemli bir sorun var: artan RAM fiyatları.

YENİ NESİL İŞLEMCİLER SAHNEDE

CES 2026’nın merkezinde üç büyük işlemci ailesi yer alıyor. Intel Panther Lake (Core Ultra Series 3), AMD Ryzen AI 400 (Gorgon Point) ve Qualcomm Snapdragon X2.

Bu yeni çipler, farklı fiyat aralıklarında ve daha hızlı, daha verimli ve daha fazla yapay zeka odaklı dizüstü bilgisayarların önünü açacak.

INTEL GÜVEN TAZELEMEYİ HEDEFLİYOR

Intel için Panther Lake, son yıllardaki dalgalı mobil performansın ardından bir yeniden başlama anlamına geliyor. Intel’in 18A üretim süreciyle geliştirilen bu platform yeni Arc Xe3 (Celestial) grafik birimiyle yüzde 50’ye varan performans artışı ve önceki nesillere göre yüzde 30’dan fazla enerji tasarrufu sunmayı hedefliyor.

Şirketin hedefleri arasında ayrıca, 50 TOPS gücünde NPU ile gelişmiş yapay zeka işlemleri de bulunuyor.

Panther Lake’in de, ince ve hafif oyun bilgisayarları ile daha serin ve sessiz sistemlerin önünü açabileceği belirtiliyor. Lenovo, MSI ve yeni Çinli üreticilerin bu platformu yoğun şekilde kullanması bekleniyor.

EVRİMSEL AMA DENGELİ İLERLEME

AMD, mobil tarafta alışıldık stratejisini sürdürüyor: Radikal değişim yerine rafine iyileştirmeler.

Söz konusu strateji kapsamında Ryzen AI 400 serisi, Zen 5 ve Zen 5c çekirdekler, RDNA 3.5 entegre grafikler ve 55 TOPS gücünde güncellenmiş XDNA 2 NPU ile geliyor.

AMD’nin bu yaklaşımı, özellikle yaratıcılar, geliştiriciler ve harici ekran kartına ihtiyaç duymayan güç kullanıcıları için dengeli performans sunmayı amaçlıyor. Lenovo Legion ve Asus Vivobook gibi modellerde bu işlemcilerin öne çıkması bekleniyor.

SADECE PİL ÖMRÜ DEĞİL

Qualcomm’un Snapdragon X2 ailesi, Arm tabanlı Windows bilgisayarları gerçek anlamda üst segmente taşımayı hedefliyor.

Bu nesilde amaç, yalnızca uzun pil ömrü değil; oyun, üretkenlik ve yapay zeka görevlerinde x86 sistemlerle rekabet. Qualcomm, Arm bilgisayarların “sadece ofis işleri için” algısını kırmak istiyor.

TASARIMLAR DAHA CESUR HALE GELİYOR

CES 2026’da yalnızca işlemciler değil, tasarımlar da daha deneysel olacak. Asus’tan dayanıklılık odaklı, saha kullanımına uygun ProArt modeller ve çift ekranlı oyun dizüstü bilgisayarları; Lenovo’dan 16 inçten 24 inçe genişleyebilen katlanabilir OLED ekranlı Legion Pro söylentileri gündemdeki yerini koruyor.

Daha verimli işlemciler, üreticilere soğutma ve pil sınırlarına takılmadan yeni form faktörleri deneme özgürlüğü sunuyor.

ASIL SORUN RAM FİYATLARI

Tüm bu teknolojik ilerlemenin önündeki en büyük engel ise bellek maliyetleri.

TrendForce’a göre DRAM ve NAND fiyatları hızla artıyor. Dell, dizüstü bilgisayar fiyatlarını yüzde 15–20 oranında yükseltirken, Lenovo’nun da benzer zamlar yapması bekleniyor

Bu da üreticileri zor bir tercihe itiyor. Ya fiyatlar artacak ya da 8 GB RAM gibi yetersiz başlangıç konfigürasyonları geri dönecek.

KULLANICIYI NE BEKLİYOR?

2026’da vitrinlerde son derece güçlü işlemciler görebiliriz. Ancak düşük RAM’li modeller, pahalı yükseltme seçenekleri ve “Kağıt üzerinde güçlü, pratikte kısıtlı” dizüstüler gerçek bir hayal kırıklığı yaratabilir.