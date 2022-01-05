Yeni yılın gözdeleri HUH Token, Safemoon, Ethereum ve Bitcoin oldu

HUH Token, sahipleri için 4 milyon dolarlık coinini yok ederken, altcoin pazarında da hareketliliğe ışık yakıyor. Facebook'un ise Meta'yı piyasaya sürmesiyle birlikte oyna-kazan metodu daha da popüler hale geliyor. Bu durum ise NFTS veya HUH Token'ın MetHUH piyasaya sürüldükten sonra katılımcıların Sentiment jetonları kazanmalarına izin vereceği ve kripto para dünyasına katılabilecek insanların seçenek yelpazesini genişleteceği öngörülüyor. Peki yatırımcılar yeni yılda HUH Token ve Safemoon'a dair hangi yönde adımlar atacak?



HUH TOKEN PİYASA DEĞERİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR



HUH Token'ın yaratıcıları, HUH Tokens topluluğunun değerini artırmak için 4 milyon dolarlık jetonlarını yakmasının ardından, HUH Token topluluğu da her geçen gün daha da güçleniyor.

Sadece 7 gün içinde %6000 pazar büyümesiyle 10 milyon dolarlık ticaret hacmi yakalayan HUH Token, %100 geri dönüş oranı topluyor. HUH Token’ın piyasaya sürülmesinden kısa sürede büyük bir başarı elde etmesi ise kripto takipçeleri tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, HUH Token'ın sahipleri için sunduğu avantajlar bitmiyor.

HUH Token’ın çevresine öneren sahipleri için benzersiz kod uygulaması sunan HUH Token, kodun sonucu olarak yapılan herhangi bir ilk yatırım işlemi için %10 BNB teşviki ve hakem satış maliyetlerinde %10 indirim ile yatırımcılarını ödüllendiriyor.



KRİPTO DÜNYASINDA OYNA-KAZAN DEVRİ



Birçok kripto meraklısı daha fazla harcamadan nasıl daha fazla ek gelir kazanabileceklerini bilmek istiyor. Kripto para üreticilerinin bir dönüşüm deneyimi yaşadığı görülüyor. Oyunlaştırma yöntemleriyle sisteme ödül sistemine başlayan Token kurucuları ise kripto para dünyasına daha fazla kişinin ilgi göstermesine kapı aralıyor.

"Oynamak için kazan" metodu bu hafta kripto dünyasında yeni bir devir başlatmış gibi görünüyor, olsa da oyunun en kazançlı endüstrilerden biri olduğu göz önüne alındığında dünyanın en büyük eğlence endüstrisinin oyun oynamak için kripto para kazanmayı benimsemesi birçok insan tarafından şaşırtıcı karşılanmıyor.



SAFEMOON, BİTCOİN, ETHEREUM VE HUH TOKEN İLK DÖRTTE



V1'den V2 formuna yeni geçiş yapan Safemoon sahiplerinin ve potansiyel sahiplerinin yoğun ilgisini toplamaya devam ediyor. Konuya dair yayınlanan raporlara göre ise Safemoon, HUH Token, Bitcoin ve Ethereum ile birlikte bu hafta piyasada en çok aranan kripto para isimlerinden biri oluyor.

Yapılan yorumlar ise Piyasada iyi bir ay geçirmemiş olan Safemoon altcoininin popülaritesinin önümüzdeki haftalarda artacağına işaret ediyor. Kripto para birimine yatırım yapacak adaylara ise önce kendi araştırmalarını yapmaları tavsiye ediliyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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