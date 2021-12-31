Yeni yılın yıldız kripto para birimleri: HUH Token ve Safemoon

HUH Token piyasaya girmesinin ilk ayında hem sahipleri hem de kripto severler için göz kamaştırıcı bir gösteri sergiliyor. Bunların başında ise 1 milyon dolar değerinde HUH Token yok ederek 172 milyonun üzerinde piyasa değeri toplamaya kadar birçok örnek yer alıyor.

HUH Token ilerleme ve yükselme konusunda oldukça güçlü görünmesinin yanı sıra yatırımcıları için de pek çok avantaj sağlıyor.

Bir Huh Token sahibi kendisine yönlendirilen kişiye ilk para yatırması işleminde yüzde 10 BNB bonusu veren benzersiz bir kod sağlıyor. Yönlendirilen taraf bu kodla yüzde 10 satış ücreti indirimi elde ederek, kodu da istediği kadar kişi için kullanılabiliyor.



KRİPTODA SAFEMOON YILI!



Safemoon, V2 geçiş aşamasını yayınlamasının ardından popülaritesini artırmaya devam edeceği görülüyor. Görünüşe göre V1'den V2'ye geçişle altcoinler de yükselişe geçiyor. Fakat aynı şekilde Safemoon bu ayın başlarında pazar çok sert bir şekilde düşse bile ancak bir kez daha büyüme döngüsünü koruduğunda bir miktar kayıpla da karşılaşıyor.

Yine de Coingecko.com’daki grafiklerinde benzerleri görülen düşüşleri gibi Safemoon’un da geleceği belirli oranda tahmin edilebiliyor. Safemoon'un artan popülaritesi ile birlikte bu yeni yılda yatırım yapmayı düşünenler için ise öncelikle kendi araştırmalarını gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.





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