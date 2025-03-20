Yenilenen Google Pixel 9a tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

TASARIM VE EKRAN



Pixel 9a, A serisinin minimalist tasarım anlayışını sürdürerek sade ve zarif bir görünüm sunuyor. 6.3 inç Actua ekran teknolojisi ile donatılan cihaz, 2700 nit parlaklık ve 120 Hz adaptif yenileme hızı sunarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu özellikler, açık havada ve multimedya içeriklerinde görüntü kalitesini artırmak için seçilmiş.

PERFORMANS VE DEPOLAMA



Pixel 9a, Google’ın geliştirdiği Tensor G4 işlemcisi ile güçlendirilmiş. Bu işlemci, 8 GB RAM ile destekleniyor ve cihazın akıcılığıyla çoklu görevleri sorunsuzca yerine getirmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar için 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor; böylece geniş dosyalar veya uygulamalar için yeterli alan sağlanıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ



Cihazın kamera sistemi, Pixel serisinin öne çıkan noktalarından biri olmaya devam ediyor. Pixel 9a, 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş kamera ile donatılmış. Ayrıca, Pixel A serisinde ilk kez yer alan Macro Focus özelliği sayesinde kullanıcılar daha fazla detay yakalayabiliyor. Gece çekimleri için Night Sight ve yıldız fotoğrafçılığı için Astrophotography modları, fotoğrafçılık tutkunlarına hitap ediyor.

BATARYA VE DAYANIKLILIK



Pixel 9a, tek bir şarjla 30 saatten fazla kullanım süresi sunuyor. Extreme Battery Saver modu aktif edildiğinde, bu süre 100 saate kadar uzatılabiliyor. Ayrıca cihaz, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunarak zorlu koşullarda bile güvenle kullanılabiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAÇLAR



Pixel 9a, Google’ın güçlü yapay zeka altyapısı ile donatılmış bir dizi yenilikçi özellik sunuyor. Özellikle Tensor G4 işlemcisinin özel AI çekirdekleri, bu araçların yüksek verimlilikle çalışmasını sağlıyor.



Bu araçların en dikkat çekici olanı Magic Editor. Bu gelişmiş fotoğraf düzenleme aracı, Tensor G4’ün makine öğrenimi yetenekleri sayesinde, kullanıcıların fotoğraflarını otomatik olarak iyileştirebiliyor. Örneğin, arka plan nesnelerini çıkarma, ışık düzeltme veya renk tonlarını optimize etme gibi işlemleri saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Derin öğrenme algoritmaları, her düzenlemenin doğal görünmesini sağlıyor.



Google’ın doğal dil işleme modelleriyle desteklenen Canlı Transkript özelliği, Pixel 9a kullanıcılarına gerçek zamanlı metin transkripsiyonu sunacak.

Pixel 9a, arka plan gürültüsünü azaltmak için yapay zeka destekli ses işleme tekniklerini de kullanacak. Bu özellik, özellikle video görüşmeleri, sesli aramalar ve ses kayıtları sırasında kullanıcı deneyimini geliştirecek bir yenilik olarak öne çıkıyor.



FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Pixel 9a 128 GB 499 dolar, 256 GB ise 599 dolar fiyatla satılacak. Cihaz, Nisan ayında piyasaya sürülecek ve Peony, Iris, Porcelain ve Obsidian olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.