Yenilenmiş cihazların kapsamı genişledi: Akıllı saat, bilgisayar, oyun konsolu ve modem

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklikler öngören Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın belirtilen tüm ürünler için yenileme yapabilecek.



Yenilemesi yapılan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilecek. Bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilecek. Yenilenmiş olan bir ürün birden çok yenilemeye tabi tutulabilecek.

SERMAYE ŞARTI ARTIRILDI

