Yenilenmiş ürünler sıfırla yarışıyor

Tüm dünyada sıfır ürünlere ulaşımın zorlaşması ve salgın ile birlikte artan sürdürülebilirlik bilinci, ekonomik yapıda da önemli değişimlere yol açtı. Birçok sektörde birbiri ardına yeni oluşumlar hayata geçerken artan tüketici talebi yenileme alanındaki büyümeyi geleneksel kanalların 2-3 katına ulaştırdı.



Ekonomim.com'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye’de cep telefonundan bilgisayara kıyafetten otomobile kadar birçok alanda faaliyet gösteren yenileme pazarı aktörleri, geride bıraktığımız yıl 2-3 kat büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise söz konusu oranların katlanarak artmasını beklediklerini söyledi. Gelişme, sıfır ürün satan oyuncuların da iştahını kabarttı.



SIFIR TELEFON SATIŞLARI DÜŞÜYOR



Yenileme, Türkiye’de ilk olarak cep telefonu pazarında kendini gösterdi. Yılda 10-11 milyon adet cep telefonu satışına sahne olan pazarda son yıllarda artan fiyatlar ve taksit sınırı, sıfır ürün satışlarında düşüşe yol açarken ikinci el satışları hızlandırdı. Gelişme tüm dünyada da benzer şekilde yaşandı. Canalys’nin 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre küresel sıfır cep telefonu satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 300 milyon adetin altına geriledi.



Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi Soylu, yenileme pazarında büyümenin 2-3 kat artarak büyüdüğünü belirterek, “Sıfır ürün satışları düşerken yenilenmiş ürün satışlarına tüketici yönelimi çok ciddi şekilde arttı, bu eğilimin hızlanarak sürmesini bekliyoruz. Bu model dünyanın birçok ülkesinde de hızlı büyüyor. Söz konusu alanda Türkiye’de 20 şirket lisans aldı. Bunların 5-6 tanesi ciddi çıkış sağladı. Telefonun ardından tablet, bilgisayar, akıllı telefon da geldi. Şimdi bunun arkasından enterprise ürünler dediğimiz şirketlerin kullandığı elektronik cihazlar da gelecek. Bu havuz her geçen yıl genişleyecek” dedi.



OTOMOBİLDE İKİNCİ ELİN YÜZDE 5’İNE ULAŞTI



Yenileme son yıllarda arz sıkıntısının had safhaya ulaştığı otomotiv sektöründe de hızla büyüyen alanlardan biri. Söz konusu alanda İstanbul ve Ankara’da bulunan iki tesisinde yıllık 85 bin araç yenileme kapasitesi ile hizmet veren VavaCars’ın Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Geçen yıl 30 bin aracı yenileyerek sahipleri ile buluşturduk. Müşterilerden büyük bir ilgi görüyoruz. Yasal zorunluluk oran 3 ay garantinin yanı sıra araç fiyatının yüzde 1-1,5’i fiyata da 12 ay ve 5 bin km uzatılmış garanti veriyoruz. Pazarda liderliği geçtiğimiz yıl itibari ile ele geçirdik. Bu tür yenilenmiş araç ticareti toplam pazarın yüzde 5’i civarında olsa da talep her geçen yıl katlanarak artıyor” diye konuştu.