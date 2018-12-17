Derin Karbon Gözlemevinin (DCO) yürüttüğü araştırmada, dünyanın farklı bölgelerinde deniz tabanının 2,5 kilometre altından ve bazı madenlerin 5 kilometre derinliğinden alınan örnekler incelendi.



Yer ve deniz altındaki mikroorganizmaların toplam karbon stokunun tüm insanlarınkinin yüzlerce katı olduğu tespit edildi.



Çalışmada derinlerde bulunan bakteri ve arkelerin karbon kütlesinin toplamda 15 ila 23 milyar ton olduğu ifade edildi.



Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Mitch Sogin, dünyanın derinliklerindeki zorlu koşullarda hayatta kalmayı başaran bu organizmalarla ilgili çalışmanın önemine işaret etti.



Sogin, "Yer altının derinliklerini keşfetmek sanki yeni bir Amazon yağmur ormanı bulmak gibi. Her yerde hayat var ve hiç beklenmedik bir şekilde bu organizmalarla karşılaşmak gerçekten büyüleyici." ifadesini kullandı.