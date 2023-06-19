Yer altından çekilen su miktarı Dünya'nın dönüş eksenini kaydırdı

Dönme eksenindeki bu hareketler kutup gezinmesi olarak adlandırılıyor.



Kuzey Kutup noktasının her yıl 10 metre genişliğinde bir çember çizdiği biliniyor.



Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi'ne (NASA) göre 20'inci yüzyılda Dünya'nın dönüş ekseninin yılda 4 cm kaydığını bulunmuştu.



Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu.



Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.