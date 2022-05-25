Yerli astronot ilanına ilgi: Kaç kişi başvurdu?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Sanayinin Liderleri Programı Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaştığı müjdeye değindi.



Daha sonra Türkiye Uzay Ajansının konuya ilişkin olarak hazırladığı video gösterildi.

ÇOK FAZLA ÜLKE YOK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu projesini resmi olarak başlattığını vurgulayan Varank, şunları söyledi:



"Projeyle, seçilecek bir Türk vatandaşını 2023'te bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Bu prestijli misyon sayesinde Türkiye, uzaya vatandaşını gönderen nadir ülkeler arasında yer alacak.



VARANK'TAN BAŞVURU ÇAĞRISI



Uzaya gönderilecek kişinin seçilmesi sürecine değinen Varank, şu ifadeleri kullandı:



"Başvuru, değerlendirme ve eğitim süreçleri tamamen bilimsel esaslara dayalı yürüyecek. Başvuruları kabul etmek ve adayları süreç hakkında bilgilendirmek üzere bir internet sayfası oluşturduk. 23 Haziran saat 20.23'e kadar 'www.uzaya.gov.tr' adresinden başvuruları kabul edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan şu ana kadar sayfayı 2,7 milyon kişi ziyaret etti. 27 bin kişi de kayıt sayfasına giriş yaptı. Şu anda bütün şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan kişi sayısı da 150. Bu kadar kısa sürede gelen yüksek sayıdaki başvurular, projeye ilginin ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor.