Yerli cep telefonu üretiminde Çinli istilası

Türkiye'de yerli üretim cep telefonu hamlesi sürüyor. Samsung, Oppo, Xiaomi üretim tesislerini açtı. Ülkemizde üretimi planlayan diğer bir grup ise Çinli teknoloji devi TCL. TCL de mayıs ayında üretimini başlatıyor. Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre, Huawei'ni de bu yıl içinde Türkiye'de cep telefonu üretmeyi planladığı öğrenildi.

Diğer Çinli markalar Vivo, Tecno Mobile ve Honor da üretim için hazırlık yapıyor. Bu çeyrekte tesislerini açacaklar. Türkiye'de Çinli markaların yatırımları ön plana çıkıyor. Türkiye'de faaliyeti olan ve giriş seviyesinde modeli bulunmayan Apple hariç tüm markalar üretime start vermiş olacak.

HUAWEİ'NİN PLANI



Cepte yerli üretim hamlesinde bütün rakipleri planlarını açıklarken diğer Çinli dev Huawei ise uzun süre sessiz kaldı. Huawei’nin üretim yapmayacağı da söylenmişti. Ancak firma içinden öğrendiğimiz bilgilere göre, Huawei de Türkiye’de üretim planları yapıyor. Türkiye’deki en eski ve köklü Çinli teknoloji firmalarından olan Huawei, 2002 yılından beri ülkemizde faaliyet gösteriyor. İlk ofisini Ankara’da açtı. Daha sonra İstanbul’da büyük bir merkez kurdu. Markanın Türkiye’de büyük bir Ar-Ge merkezi de bulunuyor. Üretimin de burada yapılabileceği belirtiliyor. Huawei de giriş seviyesi modellerinin üretimini Türkiye’de planlıyor.

500 BİN ADETLİK ÜRETİM PLANI



TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, bu çeyreğin ortalarında mayıs ayı gibi cep telefonu grubundaki ürünleri Türkiye’de üretmeye başlayacaklarını belirterek, üretim alanında Türkiye’de ve globalde öncü bir iş ortakları olduğunu ve üretime onlarla başlayacaklarını söyledi.

İlk yıl için cep telefonu kategorisinde 500 bin adetlik üretim planladıklarını dile getiren Tunca, kısa sürede yerli üretim telefonlarını kullanıcılarla buluşturacaklarını aktardı.



Tunca, “Avrupa portföyünde yer alan ve Türkiye’de lansmanını yapacağımız cihazların üretimi olacak. Bu üretim planımızın içerisinde üst segment cihazlarımız da yer alıyor” dedi.



İlk etapta iç pazara yönelik üretim yapılacağını dile getiren Tunca, “Ancak TCL küresel seviyede de Türkiye’de atılan bu önemli adımdan dolayı çok heyecanlı. Yerli üretim başladıktan ve ürünlerimiz iç pazarda kullanıcılarımızla buluştuktan sonraki ilk hedefimiz, üzerinde ‘Made in Türkiye’ yazan cihazlarımızı farklı ülkelere de ulaştırmak. Bu konuda da fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

YÜZDE 30 FİYAT DÜŞER

Serhan Tunca, yerli üretimle beraber TCL markalı cihazlarda kullanıcılarına yüzde 30’luk fiyat avantajı da sağlayacaklarını kaydetti. Yerli üretimle cep telefonu kategorisinde 2021 yılı sonunda yüzde 3’lük bir pazar payı hedeflediklerini de ifade eden Tunca, ilk yıl sonunda ürün portföylerinin genişlemesiyle hedeflerini daha da büyüteceklerini vurguladı.



Serhan Tunca, Türkiye’de cep telefonu pazarıyla da ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de cep telefonu pazarı her yıl büyümeye devam ediyor. Kullanıcıların teknolojiye olan ilgisi ve bu alandaki bilgisi her yıl artıyor. Toplam cep telefonu pazarının 2021 yılında 11 milyon adete ulaşmasını öngörüyoruz. Yerli üretimin yaygınlaşmasıyla pazarın bir sonraki yıl yüzde 10–15 arasında büyüyeceğini düşünüyoruz. Bu büyüme pazara yeni oyuncuların da girmesine neden olacak ve bu da sektörü daha da hareketlendirecek. Yerli üretim ülkemiz için çok önemli bir adım ve bu sürecin sonunda kazanan hem ülkemiz hem de kullanıcılarımız olacak.”

5 YILDIR TÜRKİYE'DE

Serhan Tunca, TCL olarak 5 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini ve farklı kategorilerdeki ürünlerle hizmet verdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

“TCL ailesi içerisinde cep telefonu, tablet, modem, giyilebilir teknoloji, televizyon ve beyaz eşya gibi farklı ürün grupları var. TCL teknoloji alanında son kullanıcıya her noktada ulaşan ve bunları kendi fabrikalarında üreten bir firma. Aynı zamanda dünyanın sayılı panel tedarikçilerindeniz. Mobil ürünlerimizin ekranlarını da biz üretiyoruz. Hatta dünyada mobil ekran boyutunda kavisli AMOLED ekran üretebilen iki üreticiden biriyiz.

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