Yerli Girişim Octovan, 11.5 Milyon Yatırım Aldı

Sektörde bir açık olduğunu fark ederek, lojistik ile teknolojik çözümleri harmanlayıp hem kullanıcıların hem de satıcıların büyük bir kolaylığa erişmesi için şirket temellerini 2017 yılında atan Octovan, evden eve nakliyat, ev taşıma veya parça eşya taşıma alanında nakliye hizmetine ihtiyaç duyan müşterilerle kaliteli ve profesyonel nakliyat ekiplerini aynı platformda buluşturup, taşımacılık sürecinin konforlu ve pratik bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor.

Böylelikle hem arz hem de talep sınıfı açısından süreç mutlu bir şekilde tamamlıyor. Ayrıca 2021 yılında e-ticarette kargo firmalarının 30 desi üzerindeki paketleri taşımadığı gibi birçok açığı da göz önünde bulunduran yerli girişim, bu kısımda da büyük bir sorun olduğunu fark ederek yakın geçmişte Octovan Express projesini duyurdu.

Kargolarının güvenlik durumu, taşıma aşaması, zamanında teslim edilmesi gibi bilgilere dahi net bir şekilde ulaşamayan satıcılar için büyük bir konfor yaratan ve yaratmaya devam edecek bu platformda, satıcılar ürünleri hakkında detaylı data verilerine sahip olarak teslimatlarını yönetebiliyor, fotoğraflı teslimat süreci ile kargoları hakkında en net bilgiye erişiyor ve 24 saatte teslimat odaklı hızlı taşımacılık sistemi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutup ürün iade oranını %67 ye kadar düşürebiliyor. Mobil uygulama ile de her an bilgi erişimi alma avantajı ve rota optimizasyonu gibi artılar ile satıcılara birçok çözüm sunan yerli girişim, şu an aktif olarak Octovan Express ile birlikte 6 ilde faaliyet gösteriyor.



“ŞİRKET MODELİMİZİ ÜLKEMİZDE TAMAMEN KUSURSUZLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”



Gerçekleştirilen başarılı ve önemli faaliyetlerin ardından güzel bir yatırım alan Octovan’ın CEO'su Erhan Güneş, 2017 yılında çıkılan bu yolda 2022 itibarıyla önemli bir ivme yakaladıklarını ve Octovan Express hizmeti ile büyümelerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Genç girişimci Güneş, tamamlanan bu yatırım turundan elde edilen finansman ile şirketin modelini ülkemizde tamamen kusursuzlaştırmayı hedeflediklerini, ve halihazırda Türkiye'de çalıştıkları ve iş birliği içerisinde oldukları bazı şirketlerin yurt dışı operasyonlarını başlatıp, faaliyete geçirmek için görüşmelerinin de sürdüğünü belirterek yakın dönemde Seri A görüşmelerine başlamayı düşündüklerini de ifadelerine ekledi.



2022 yılında duyurulan Octovan Express hizmeti ile birçok firmanın taşımacılık sürecine çözümler üreten girişim, bu hizmet ile Trendyol, N11, Doğtaş, Arçelik, Pazarama, Vodafone gibi birçok şirket ile de iş birliği halinde çalışıyor.

Ek olarak 1200’ü aşkın nakliyat şirketiyle de çalışan Octovan, elde edilen yatırım ile birlikte beyaz eşya ile mobilya üreticileri ve e-ticaret şirketleri başta olmak üzere özellikle 30 desi üzerinde bulunan yani bir mikrodalgaya eşit veya daha fazla büyüklükte olan ürünlerin nakliyesine ihtiyaç duyan şirketlerin, müşteri memnuniyet düzeyini arttırma amacına katkıda bulunmaya ve tüketicilerin süreçten maksimum verimlilik ile ayrılarak hayatlarını kolaylaştırmak için faaliyetlerini devam ettireceklerini belirtiyor.



OCTOVAN, MÜŞTERİ DENEYİMİNE ODAKLANARAK MUTLULUK TAŞIYOR



Müşterilerinin beklediği hızlı ve uygun fiyatlı nakliyat hizmetini, en iyi optimizasyon ve lojistik ağını kurarak kullanıcı talebine en hızlı ve profesyonel şekilde hizmet vermeyi kendilerine misyon edinen yerli girişim Octovan, her şeyden önce müşteri deneyimine odaklanarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bu amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için ise taşımalarda oldukça yenilikçi çözümler üreten Octovan’da, nakliye ekipleri önceki taşımalardan aldıkları puana göre değerlendiriliyor ve yalnızca yüksek puana sahip kaliteli nakliyatçılar ile çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca taşımayı daha profesyonel ve kaliteli bir faaliyet haline getirmek için kendisine bağlı olan nakliyat ekiplerine düzenli olarak eğitimler vererek, hem nakliyecilere istihdam sağlamaya hem de işini sevgi ve özveri ile yapan ustalarımızı müşteriler ile buluşturan yerli girişim kutu veya eşyadan ziyade mutluluk taşıyor.