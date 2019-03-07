Shopier kurucu ortağı Yener Dilber, “E-ticaret artık bir yandan Alibaba, Amazon gibi dev pazaryerleri aracılığıyla konsolide olurken, bir yandan da alternatif kanallar üzerinden kendi müşteri kitlelerine hizmet veren küçük ve orta ölçekli satıcıların aktif olduğu bir yapıya doğru evrildi. Bu durum, sosyal medya gibi çeşitli mecralarla kendi kitlelerine ulaşmayı çok iyi başarabilen Türkiye’deki satıcılar için de birebir geçerli. Shopier de kuruluşundan beri bu özel kitlenin sorunlarını çözmeye odaklandı” dedi.



HERKES İÇİN İNTERNETTEN GÜVENLİ SATIŞ



İnternet üzerinden ürün listelenip, link ile ödeme alınabilmesine olanak sağlayarak yola çıkan girişim, henüz üç senelik geçmişi olmasına rağmen 14 bin’in üzerinde satıcı tarafından tercih edildi. Gördükleri ilgi sebebiyle verilen hizmetleri zenginleştirdiklerini belirten Dilber, “Kullanıcıların önemli ve sık karşılaştıkları sorunlarını ne ölçüde sorun olmaktan çıkarırsanız, verdiğiniz hizmet ve yarattığınız değer de o kadar anlamlı hale geliyor. Bu yüzden online satıcılara sunduğumuz hizmetlerin kapsamını genişleterek, birçok başka fonksiyonu da içerecek bir seviyeye taşıdık. Artık en kolay ödeme alma şekli olmanın çok ilerisinde; örneğin pazarlama işlevleri ve kargo hizmetleri de dahil olmak üzere, internetten satış yaparken ihtiyaç duyulan tüm araçlara en pratik haliyle ve dakikalar içerisinde sahip olunabilen bir hizmetler bütünü haline geldi. Bunları herkesin kullanabileceği yalınlıkta sunmak da Shopier’ın alametifarikası” dedi.



Yener Dilber, Shopier Kurucu Ortak

"GÜVEN BU İŞİN ESASI"

Bu hizmetlerine ilaveten, satıcıların sisteme üye olarak müşterilerine güven verir hale geldiklerine değinen Yener Dilber; internetten satışta markalaşılmadığı sürece güven telkin etmenin güçlüğüne vurgu yaptı: “Düşünün ki sizi sadece satış öncesinde müşterilerinizle uzun pazarlık süreçlerinden ve görüşmekten kurtaran bir hizmete ek olarak; satış sonrasında da satıcıyla alıcı arasında köprü oluşturup, tüm süreçleri takip ederek alışverişe gerçek anlamda güven katan Shopier var. Tamamen satıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bu gibi özellikler, uzun seneler içerisinde kazanabilecekleri güvenilirliği satıcılara anında getiriyor.”



ÜRÜNÜ KARGOLA PARA HESABINA GEÇSİN

Bir bakışta Shopier ile güvenli alışveriş

PWc tarafından yapılan araştırma, online alışverişte tüketicilerin %65’inin kişisel bilgilerinin güvenliğinden endişe duyduklarını, %63’ünün ise sadece güvenilir web sitelerinden alışveriş yaptıklarını ortaya koymuştu.



EV EKONOMİSİNE KATKI



Hem bireysel, hem de daha ileri seviyedeki satıcılar için kurumsal üyelik kabul eden Shopier’in hedeflerine dikkat çeken Dilber, “Öncelikle Türkiye’de en az bir kez satış yapmış 100 bin Shopier üyesi olmasını hedefliyoruz. Bu sayıda satıcının regüle edilmiş bir yapı içerisinde yaratacağı hacmin katma değerini tahmin edebiliyor musunuz? Ekonomi için hem makro, hem de mikro ölçekte muazzam bir potansiyel var”

Son yasal düzenlemeyle internetten yapılan satışlara getirilen vergi muafiyetinin anlamlı olduğunu söyleyen Dilber, hane halkının e-ticaret yoluyla ekonomiye katılmasının birçok açıdan önemli olduğuna vurgu yaptı: “Bu gibi düzenlemeler, bugünün gereksinimlerini karşılamanın ötesinde, yarının ticari dünyasına hazırlık niteliğinde olması açısından değerli. Aslında insanlara ışık tutulmuş oluyor. Girişimciliğin genlerinde bulunduğu bir toplum olarak bizim için oldukça önemli. Bu yaklaşımın gelir dağılımına, kayıt dışının azaltılmasına ve toplumun temel yapıtaşı olan ailenin refahına sağlayacağı katkı ile ekonomik dönüşümün belirleyicisi olacağına inanıyoruz. Biz de Shopier olarak hane halkının e-ticarete katılımını bir yandan düzenlerken, diğer yandan imkanlar sağlayarak desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Dilber, “Kullanıcılarımız arasında Instagram’dan satış yaparak başlayıp, daha sonra kurumsallaşarak kendi markasını yaratan kadın üyemiz de; sadece ailesinin geçimine sağladığı katkıyla hayatının düzene girdiğini söyleyip memnuniyetini dile getiren de var. Shopier insanlara direkt dokunan, ulaşılabilir ve sosyal bir marka. Bu yüzden nasıl bir şeye vesile olduğumuzu birebir gözlemleyebiliyoruz” dedi



BODRUM KATINDAN İHRACATA UZANAN YOL



Özellikle el elemeği ürünlerin e-ihracatının geldiği seviyeden oldukça memnun olduklarını söyleyen Dilber, “Aracılık ettiğimiz yurt dışı satışlarının, yurt içine döviz girdisi sağlaması sebebiyle farklı bir anlamı var. Ülke olarak da ihtiyaç duyduğumuz bir olay. Zaman zaman Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, yerinde ziyaretlerle internet üzerinden ihracat yapmak isteyenleri destekleyerek, ilk adımı onlarla beraber atıyoruz. Hali hazırda doğru ürün ve kitle belirleyebilmiş satıcılara da ödeme ve sipariş sonrası hizmetlerimizi sunarak hayatlarını kolaylaştırıyoruz” dedi. Yurtdışına satış yapan üyeleri arasında henüz bu konuda harekete geçememiş kişilere cesaret verebilecek birçok hikayeyle karşılaştıklarını ifade eden Dilber, “Mesela, kendi imkanlarıyla evinin bodrum katında metal masa ayağı üreten yetenekli bir üyemizin iki senede ihracatta geldiği nokta şaşırtıcı seviyede” dedi.



Instagram, Facebook ve Etsy gibi platformlarda Shopier ile ödeme alarak yurt içine ve yurt dışına satış yapanlara ek olarak, verdikleri hizmetleri herhangi bir platformdan bağımsız olarak kullanan üyelerinin bulunduğunu belirten Dilber, “Alacaklarını ödeme linki yollayarak basit bir yolla tahsil etmeyi tercih eden, Shopier ürün kataloğunu e-postayla yollayıp satış yapan KOBİ üyelerimiz veya standına gelen müşterisine ödeme linki yollayan daha küçük ölçekli satıcı üyelerimiz, kullanımın çeşitliliğini anlatmak için uygun örnekler. Bu örneklerdeki gibi benzer sorunları olan farklı kitlelere, işlerini yük olmaktan çıkaracak yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz”

Yeni iş birlikteliği projeleriyle hizmetlerini kısa sürede genişleteceği belirtilen yerli girişim, iş modelini yurt dışında hayata geçirmek için pilot uygulama çalışmalarına devam ediyor.

e-ALIŞVERİŞ'TE GÜVEN DAMGASINA DİKKAT