Yerli kripto para piyasasından düzenleme talebi: Sermaye şartı en az 100 milyon TL olmalı

Merkez Bankası'nın haziran ayında duyurduğu verilere göre Türkiye'de faaliyet gösteren 40 kripto para borsası bulunuyor. Bu borsaların toplam işlem hacmi ise 28 milyar lira dolaylarında. Türkiye'de kurulan borsa ve blokzincir girişimlerinden Bitci.com'dan piyasada doğan düzenleme ihtiyacına ilişkin açıklama geldi. Şirketin CEO'su Onur Altan Tan ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar acilen düzenleme gerektiğini belirtti.



CEO Onur Altan Tan düzenleme şart uyarısında bulunurken, Çağdaş Çağlar ise, "“Sektörün sağlıklı büyümesi için gerekli unsurlardan biri de yasal düzenlemeler. Bunu ilk günden bu yana söylüyoruz, sektörün görüşleriyle birlikte hayata geçirilecek düzenlemelerin ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.



Çağlar yıl başına kadar düzenlemenin geleceğini düşündüklerini aktararak, "Sektörümüzde sermaye şartı en az 100 milyon TL olmalı. Yazılımcı sayısı, bilançoların şeffaflaşması gibi konular da ele alınmalı" şeklinde konuştu.



BİR DİĞER TEHLİKE KRİPTO PARALAR



Çağdaş Çağlar, borsa düzenlemesiyle birlikte token ya da coin çıkarmanın da regüle edilmesi gerektiğini belirtti. Çağlar piyasada çok fazla coin/token olduğunu ifade ederek buralarda da mağduriyet yaşanabileceğine dikkat çekti.



Bitci Teknoloji bünyesinde kripto para borsasının yanısıra fan token üretimiyle de biliniyor. Şirketin şu anda Türkiye'den ve dünyadan 40'tan fazla takımla fan token anlaşması bulunuyor.

Bitçi Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar

Çağlar yıl sonuna kadar anlaşma sayısını 80'i geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Bitci, bu konuda Socios ve Binance gibi şirketlerle rekabet ediyor.



DÜNYA DEVİYLE NFT GÖRÜŞMESİ

kripto para dünyasının bu yıl en çok konuşulan varlığı şüphesiz NFT.

Bir değiştirilemez token olan NFT'ler sadece bir tane bulunuyor ve çoğaltılamıyor. Son dönemlerde birçok sanatçı ürünlerini NFT olarak piyasaya sürüyor. Beeple olarak bilinen Mike Winkelmann'ın "Everydays: The First 5,000 Days" adlı eseri 69.4 milyon dolara satılmıştı.

Çağlar, Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi ile görüştüklerini aktardı. Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden biriyle ortaklık çalışmaları yaptıklarını belirten Çağlar söz konusu şirketin adını paylaşmadı.

Çağdaş Çağlar, "NFT’yi herkes sadece bir dijital fotoğraf karesi olarak algılıyor. Halbuki burada sınırlar o kadar geniş ki... Mesela Louvre Müzesi ile bu konuda görüşüyoruz, Mona Lisa’nın NFT’si için. Şarkılar mesela, onların da NFT’si geliştirilebilir. Ya da Zeki Müren’in bir NFT şarkısı neden olmasın” diye konuştu.