Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'ye konşan Varank, yerli otomobile daha çok teknoloji projesi olarak baktıklarını belirterek, "Türkiye'nin otomobili, sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.

Yerli otomobil prototipinin ne zaman görüleceğine ilişkin Varank şunları söyledi:

"TOBB ve beş babayiğit, yerli otomobil için bir araya gelmişti. Bu firmaların bir iş planı var. Buna göre bu senenin sonunda, bir ön prototip ortaya çıkacak. Test süreçlerinden sonra da üretilebilir bir model haline dönüşecek. Daha sonra yatırımlarla 2022 yılında inşallah biz yerli otomobilimizi yollarda göreceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız sunumda da bu iş planını konuştuk. Proje şu anda kendi takvimine göre ilerliyor. Önemli bir gecikme yok. Aracın mühendislik tasarımına başlandı. İki boyutlu çizimler tamamlandı. Cumhurbaşkanımıza bu çalışmalardan örnekler de gösterildi. Şu an üç boyutlu çizimler yapılıyor.

Kaynak anlamında bir sıkıntı yok, şu an itibarıyle bir yabancı kaynak arayışı da bulunmuyor. Firmalar taahhütlerini yerine getiriyor, biz de devlet olarak projye verdiğimiz teşviklerden faydalanacakları şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz.

Türkiye'nin Otomobili projemizle ülkemizin etrafında oluşacak mobilite ekosistemi, bizi diğer çelik döküm ve montaja hazır işlenmiş parça tedarik süreçlerinden (OEM) farklılaştrıracak ve teknoloji geliştirme için önemli bir platform olacak."

"TEKNOLOJİ PROJESİ"

Yerli otomobil çalışmasının otomobil projesinin çok daha ötesinde olduğunu kaydeden Varank, "Bu aslında bir teknoloji projesi. Elektrikli otomobillerle birlikte şehirlerin yapısından sürüş tekniklerine, yazılım teknolojilerine kadar pek çok yeni teknoloji gelişiyor. Yerli otomobil, aynı zamanda sanayimizin dönüşmesine katkı sağlayacak bir proje. Bu manada oluşturacağı kaldıraç etkisi ülkemizdeki otomotiv endüstrisi açısından da elzem. Çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu 50 kişilik teknik ekiple çalışılıyor. Ekip hızla büyüyor, bu rakamın kısa sürede 300'e çıkması bekleniyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİL SERÜVENİ (VİDEO)

