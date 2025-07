Yerli sosyal medya dönemi: TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği Next Sosyal açıldı

Yerli ve milli sosyal medya platformu ''Next Sosyal'' kullanıma açıldı. Platformda, haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi içerikler olacak. Kullanıcılar metin, görsel, video ve anket formatında içerikler paylaşabilecek.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen Next Sosyal, kullanıcılara özgür ve güvenli bir sosyal medya deneyimi sunmayı hedefliyor. Platform, genç ve yenilikçi bir topluluk oluşturarak fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu alanda da bağımsız olmak adına böylesine bir eser geliştirdi gençlerimiz. Türkiye Teknoloji Vakfı'ndan aldığı destekle ve bunun yanında BAYKAR'ın mühendislerinin desteğiyle NEXT Teknofest Sosyal deneme sürümüyle yayına çıktı." dedi.