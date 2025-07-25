Yerli sosyal medya dönemi: TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği Next Sosyal açıldı

Yerli sosyal medya platformu kullanıma açıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen Next Sosyal'i anlattı.

Yerli sosyal medya dönemi: TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği Next Sosyal açıldı

Yerli ve milli platformu ''Next Sosyal'' kullanıma açıldı. Platformda, haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi içerikler olacak. Kullanıcılar metin, görsel, video ve anket formatında içerikler paylaşabilecek.

Türkiye Takımı Vakfı tarafından geliştirilen Next Sosyal, kullanıcılara özgür ve güvenli bir sosyal medya deneyimi sunmayı hedefliyor. Platform, genç ve yenilikçi bir topluluk oluşturarak fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu alanda da bağımsız olmak adına böylesine bir eser geliştirdi gençlerimiz. Türkiye Teknoloji Vakfı'ndan aldığı destekle ve bunun yanında BAYKAR'ın mühendislerinin desteğiyle NEXT Sosyal deneme sürümüyle yayına çıktı." dedi. 

Yerli sosyal medya dönemi: TEKNOFEST girişimcilerinin geliştirdiği Next Sosyal açıldı - 1

"Herkesi Next Sosyal'e bekliyoruz" diyen Bayraktar, "17-21 Eylül'de İstanbul'da olacağız Teknofest için. Sosyal medyayı kullanarak gelirseniz büyük sürprizler sizi bekiyor olacak." ifadelerini kullandı. 

Uygulama tüm telefonlara indirilebiliyor.

Next Sosyal kullanımı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?

Next Sosyal kullanımı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?

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