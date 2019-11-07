Yerli Türk bulutu NGN, Katar'ın da verisini saklayacak

İstanbul Tuzla’da Star of Bosphorus (Boğazın Yıldızı) adıyla yaptığı 150 milyon dolarlık veri merkezi yatırımda “bulut” kapasitesinin dolduğunu söyleyen NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol, yeni yatırıma hazır olduklarının mesajını verdi.

Erol, Türkiye’de ilk kez “Kullandığın Kadar Öde” modeliyle saatlik faturalandırma hizmeti sunan Türk patentli NGN Cloud’un mevcut kapasitesini süratle doldurduğunu, şimdi hedeflerinin yeni yatırımlarla katlanarak büyüme olduğunu açıkladı.

Önceki gün İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen İnanç Erol, “NGN Cloud bugün itibariyle sadece Türkiye’de değil, 12 farklı ülkeden şirketlere bulut hizmeti veriyor. Ülkemizin diğer ihracat kalemleriyle kıyaslandığında katma değeri oldukça yüksek olan ‘teknoloji hizmeti ihracatına’ imza atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hedefleri ile uyumlu şekilde veri hizmeti ihracatına katkı sağlıyoruz. Bu da bizim bölgenin data (veri) üssü olma vizyonumuzda emin adımlarla yürümemizi sağlıyor” dedi.



2 YILDA İSTİHDAMA 800 KİŞİLİK KATKI



NGN’in son 5 yılda 12 kat büyüme kaydettiğini vurgulayan İnanç Erol, “Bankacılıktan spora, turizmden sağlığa, üretimden holdinge geniş yelpazede dünya devi uluslararası şirketlere hizmet sağlıyoruz” diye konuştu.

Şu anda 256 çalışanları olduğunu belirten Erol, şöyle devam etti: “İstihdama devam edip 2020’ye 300 çalışanla girmeyi hedefliyoruz. 2 yıl içinde 800 kişilik istihdama ulaşma planımızla veri merkezi ve bulut sağlayıcısı alanında lider şirket olmak yolunda büyük adımlar atıyoruz.”



KATAR FONU TÜRKİYE'DE

Qatar Foundation Yönetim Kurulu Üyesi Ghada Philip El Rassi-İnanç Erol

Son olarak geçen hafta Türkiye’nin bölgenin “veri üssü” olması yolunda NGN olarak önemli bir imza attıklarını anlatan İnanç Erol, şunları söyledi: “Qatar Foundation’a (Katar Fonu) ait teknoloji hizmeti şirketi MEEZA'nın Türkiye’deki felaket kurtarma ve veri yedekleme ortağı olma yönünde anlaşma imzaladık. Katar Fonu’nun dünyada en çok yatırım yapan fonlarından biri olması sebebiyle çok daha ileri seviyede yabancı kurumun datasının Türkiye’de saklanacağı kaçınılmaz. Ayrıca grubun içinde bulunan telekom operatörlerine hizmet sağlayan fiber şirketini de Türkiye’ye getirerek ülkemizin altyapısına fayda sağlamayı planlıyoruz.”



DATA YEDEKLEMESİ TÜRKİYE'DE

Tuzla'daki Star of Bosphorus, 16 MW toplam elektrik gücü ile 24 bin metrekare kapalı alana kurulu.

Yurtdışı tarafında, sağlık alanında Ortadoğu’da çok büyük bir hastane projesi aldıklarının bilgisini veren İnanç Erol, “Altyapıyı sağlarken regülasyonun izin verdiği datasının yedeklemesini de Türkiye’de yapacağız” dedi.

Erol şirket operasyonuyla ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: “Sistem entegrasyonu, veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmetler çözümlerimizle müşterilerimizin operasyonel BT yüklerini en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çabalarımızın bir ödülü olarak, alanının en etkili yayını olan CIO Applications dergisi tarafından yakın zamanda Avrupa'nın ilk 10 Yönetilen Bilgi Teknolojileri Hizmeti veren şirketleri arasına seçildik.”



TÜRK LİRASI İLE FİYAT AVANTAJI



Tüm şirketlere sağladıkları güvenlik, hız, maliyet avantajı ve kesintisiz hizmetle rekabette fark yarattıklarını ifade eden İnanç Erol, fiyatlarının TL olmasının önemli avantaj olduğunu kaydetti. Erol, “Türkiye pazarındaki global bulut hizmeti sağlayıcı rakiplere göre yerli bir şirket olarak hem maliyet avantajı hem regülasyonlara daha hızlı uyum sağlıyoruz” dedi.