"HAVELSAN Diyalog" ismiyle Mayıs ayı içerisinde kullanıma sunulacak olan ürün, kullanıcı kurumların kendi sunucularında çalışacak şekilde geliştirildiği için özellikle uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayacak. HAVELSAN Diyalog'un yüksek güvenlik sunan altyapısı sayesinde özellikle kamu kurumları tarafından kısa sürede ilgi görmesi bekleniyor.



Mobil uyumlu web ara yüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog'da uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ile adaptif görüntü kalitesi özellikleri de yer alıyor. Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabilecek.



Alanında uzman HAVELSAN siber güvenlik ve test ekipleri tarafından tüm testleri yoğun şekilde devam eden HAVELSAN Diyalog, bu ay içerisinde kullanıma sunulacak.