Yerli yazılımla video konferans daha güvenli

Eğitsel yazılımlar konusunda 20 yıllık tecrübeye sahip olan BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, XperLMS adlı online eğitim platformunda uzun süredir öğretmenlerin canlı ders anlatmasına imkan sunuyor.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde video konferans sistemlerine olan talebin artmasını ve bu süreçte yerli teknolojilere yapılan vurguyu dikkate alan BİTES, XperMeet uygulamasını ayrı bir ürün haline getirdi.



BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, XperMeet uygulaması üzerinden yapılan görüşmede soruları yanıtladı.



Salgın nedeniyle ofislerdeki çalışmanın minimum noktaya geldiğine işaret eden Coşkun, buna karşın iletişim kurma ve yüz yüze görüşme ihtiyacının ise sürdüğünü söyledi. Coşkun, bu süreçte özellikle yurt dışı menşeli yazılımların kullanıldığını, bunun ise beraberinde veri gizliliği anlamında kaygılar doğurduğunu ifade etti.



Firma olarak yaklaşık 1 yıl önce çalışmaya başladıkları yeni nesil eğitim platformları bulunduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda bir video konferans, uzaktan eğitim, insanların bir araya gelip eğitim alabileceği bir platform oluşturmayı planlıyorduk. Çalışmalarımız belli noktaya gelmişken salgın ortaya çıktıktan sonra bu yazılım içerisindeki bir bileşeni ayrı sistem haline dönüştürdük. Ortaya, nitelikli ve yetenekli Türk yazılımcılarımızın geliştirdiği güzel bir altyapı çıktı. Kendi şirketimizde ve çalıştığımız firmalarla bu altyapıyı kullanmaktayız. Şu andaki gündem ve ülke ihtiyaçları dolayısıyla yazılımımıza oldukça fazla talep görmekteyiz. Aldığımız talepler doğrultusunda hem yazılımımızı güncelliyoruz hem de yeni özellikler ekliyoruz. Belli bir noktaya geldik. Sistemimizde şu anda güvenilir şeklide çalışmakta, aynı zamanda şifreleme altyapısıyla da bilgi güvenliğini çok sağlıklı şekilde gerçekleştirmekteyiz."



"BANKA UYGULAMALARI KADAR GÜVENLİ"



Yazılımın güvenlik seviyesine ilişkin bilgiler veren Uğur Coşkun, bu ihtiyacı karşılamak için bankaların da kullandığı SSL sertifikasını kullandıklarını söyledi.



Kendilerinin de uçtan uca şifreleme için bu sertifikayı kullandıklarını, aynı zamanda serverlardan şifreli şekilde verilerin transferini sağladıklarını dile getiren Coşkun, "Şu anda sistemimizin bir banka uygulaması kadar güvenli olduğunu söyleyebilirim" dedi.



Coşkun, başka bir ülkede bulunan server altyapısı kullanmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Kullandığımız sistemler kendi milli serverlarımız, dolayısıyla kontrol edilebilir bir noktada. Bilgilerimizin en azından kaydedilmediğini, kullanıcı bilgilerimizin başka bir ülke tarafından kayıt altına alınmadığını, yaptığımız milli ve yerli altyapıyla söyleyebilir durumdayız. Bilgi güvenliğinin had safhada önemli olduğu bu dönemde kendi serverlarımızda çalışan kendi altyapımızın bize güven verdiğini düşünüyorum. Bu tür şeylerin Türk mühendisler tarafından çok sağlıklı, hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilebildiği bir dönemdeyiz."



"KENDİ ÜRETİMİMİZ, ÖZGÜRLÜK VERİYOR"



Uğur Coşkun, yerli video konferans sistemi XperMeet sayesinde, çok sayıda kişinin bir araya gelebildiği sınıf, toplantı gibi ortamlar oluşturulabildiğini, sunum yapılabildiğini, dosya transferi gerçekleştirilebildiğini belirtti.



Bunları şifrelemeli ve kriptolu şekilde gerçekleştirdiklerini anlatan Coşkun, istenirse buna donanım tabanlı kripto eklenerek bilgi güvenliğinin daha da üst seviyeye çıkarılabileceğini vurguladı. Coşkun, "Burada çok önemli olan nokta şu, kendi ürettiğimiz, altyapısına hakim olduğumuz bir şey olduğu için istediğimizi ekleyebilir, istediğimiz sistemlerle entegre edebilir, istediğimiz yazılımlarla konuşmasını sağlayabiliriz. Bunlar bence önemli ve kurumu yazılıma göre dizayn etmek değil, yazılımı kendi ihtiyaçlarımıza göre dizayn etmek bize özgürlük veriyor" diye konuştu.



"SALGIN SONRASINDA DA YAYGIN KULLANILACAKLAR"



Coşkun, salgın sürecinin etkisi ve bu süreçte oluşan alışkanlıklar dolayısıyla gelecek dönemde de bu tür uygulamaların yaygın şekilde kullanılacağını söyledi.



Ürüne, global pazarlarda da kullanılacağı düşüncesiyle İngilizce isim verdiklerini dile getiren Coşkun, şöyle devam etti:



"Burada kritik olan biz firmaya bir server veriyoruz ya da kendi serverlarını kullanarak firmanın kendi içinde çalışan bir yazılım olmasını sağlıyoruz. Her türlü bilgisi lokal sistem ve altyapılarda, bu yazılımla birlikte kolayca kullanabilecek, onunla ilgili çalışmalar gerçekleştirebilecek. Hem global hem yurt içinde bu altyapıları kullanmayı öngörüyoruz ve yaygınlaşmasını sağlayacağız."



Mevcut şartlardan kaynaklanan ihtiyaçları yerli yazılımlarla çözüyor olmanın bilgi güvenliği açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Uğur Coşkun, "Çünkü zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Dolayısıyla her şeyi çok kuvvetli ve iyi bir noktaya taşıyabiliriz ama bu tür uç nokta ve uygulamalarda da aynı hassasiyetle ve aynı önemi vererek hareket etmemiz gerekiyor. Her bir kısım ve paylaştığımız veri değerli, dolayısıyla işin bu tarafında önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.