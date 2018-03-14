Yerli Bitcoin NeXpara faaliyetlerini durduruyor

Kripto para dünyasının yerli üyesi NexPara'nın ömrü kısa sürdü. NeXpara, faaliyetlerini durdurma kararı aldı.



Karar NeXpara'nın resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.



Söz konusu açıklamada faaliyetleri durdurma sebebi olarak, Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde bu işlemlerin imkansız olması gösterildi.



NetXpara'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yol haritamızda belirlediğimiz BDDK ve KOIN VAKIF planlar yaptığımız görüşmeler sonrasında, şu anki Türkiye Cumhuriy imkansız olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle, 14 konu ile alakalı yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında süreç içerisinde bizlere güvenerek yatırım yapan tüm üyelerimiz ivedilikle 14 Mart 2018 saat 09:30 dan itibaren tüm haval edilecektir.

Ayrıca, Bitcoin ve Ethereum olarak yatırım yapa paylaşılacaktır. Bu süreçte bizlere güvenen, inanan, yanımızd teşekkür eder, kripto hayatınızda bol kazançlar dileriz"