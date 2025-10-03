Yeşil kuyruklu yıldız, Dünya’ya yaklaşıyor: Çıplak gözle görülebilir

Yeni keşfedilen “Lemmon” adlı kuyruklu yıldız bu ay Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak. Bilim insanları, kuyruklu yıldızın çıplak gözle bile görülebilecek kadar parlaklaşabileceğini söylüyor.



Bilimsel adı C/2025 A6 olan bu kuyruklu yıldız, “non-periyodik” yani yörüngesi bin yılı aşan ve öngörülmesi zor olan türden. Hesaplamalara göre Lemmon’un Güneş etrafındaki turu yaklaşık bin 350 yıl sürüyor ve bu sürenin büyük kısmını Güneş Sistemi’nin en dışındaki Oort Bulutu’nda geçiriyor.



SAATTE 209 BİN KİLOMETRE HIZ



Lemmon, 3 Ocak’ta ABD Arizona’daki Mt. Lemmon SkyCenter gözlemevinde tespit edildi. O sırada saatte 209 bin kilometre hızla iç Güneş Sistemi’ne doğru ilerliyordu. Ancak o zamandan bu yana SWAN R2 ve 3I/ATLAS gibi daha popüler kuyruklu yıldızların gölgesinde kaldı.



Dünya’ya en yakın geçişini 21 Ekim’de yapacak olan Lemmon, gezegene 90 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Bu mesafe, Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın 230 katından daha fazla. Ardından 8 Kasım’da Güneş’e en yakın noktası olan “perihelion” konumuna ulaştıktan sonra yeniden dış Güneş Sistemi’ne doğru yol alacak.



ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİR



Yaklaştıkça parlaklaşacak olan kuyruklu yıldızın, çıplak gözle görülebileceği düşünülüyor.



Lemmon’un en dikkat çekici özelliği, yaydığı zümrüt yeşili parıltı. Bu rengin, kuyruklu yıldızın saçılım bölgesinde (koma) bulunan diatomik karbon gazından (dikarbon) kaynaklandığı belirtiliyor.



Son yıllarda yeşil renge bürünen başka kuyruklu yıldızlar da gözlenmişti; 2023’te C/2022 E3 ve 2024’te Güneş’in yanından geçen 12P/Pons-Brooks bunlardan bazıları.

Lemmon’un kuyruğu ise buz, gaz ve tozdan oluşuyor. Eylül sonunda güçlü bir Güneş rüzgarı tarafından dalgalandırılarak uzayda etkileyici bir görüntü oluşturmuştu.

Uzmanlar, bu yakın geçişin Lemmon’un yörüngesini değiştirebileceğini ve Güneş çevresindeki dönüş süresini 200 yıl kısaltabileceğini düşünüyor. Bu değişimde, yakın zamanda Jüpiter’in uyguladığı kütle çekim etkisi de rol oynamış olabilir.



NASIL GÖREBİLİRİZ?



Lemmon şu anda teleskop ve güçlü dürbünlerle gözlemlenebiliyor, ancak parlaklığı arttıkça çıplak gözle de görülebilir hale gelecek. En uygun zamanın Ekim ortası olacağı tahmin ediliyor.



Kuyruklu yıldız, Lynx (Vaşak) takımyıldızında, Jüpiter ile Büyükayı yıldızları arasında görülecek. Kuzey Yarımküre’de yaşayanlar için sabaha karşı gün doğumundan hemen önce ya da gün batımından sonra gözlem yapmak en uygun zaman.



Ayrıca aynı dönemde gökyüzünde SWAN R2 ve 3I/ATLAS kuyruklu yıldızlarını da Lemmon ile birlikte görmek mümkün olabilecek.