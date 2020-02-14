Yılanlar, kurbağa kıtlığı nedeniyle açlıktan ölüyor (Bilimsel araştırma)

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre nesli tükenen kurbağaların eksikliği yılanların da ölümüne neden oluyor.

Maryland ve Michigan State Üniversiteleri'ndeki biyologların yaptığı araştırmaya göre Amerika’da beş yüzden fazla kurbağa türünün (1998’den beri nesli tükenen doksan tür de dahil olmak üzere) sayısı git gide azalıyor. Buna neden olan ise 2004’te yaşanan patojenik mantar salgını. Araştırmacılar, salgını takip eden yıllarda birçok yılan türünde de düşüşe rastlandığını gözlemledi.



Çalışmayı yapanlardan Biyoloji Profesörü Karen Lips konuyla ilgili “Gözlemlerimizi önceki dönemlerle karşılaştırdığımızda yılan topluluklarında büyük farklılıklar olduğunu gördük” dedi.



Araştırma, Panama’da bir milli parkta, patojen mantar salgını öncesindeki son yedi yıllık ve sonrasındaki altı yıllık veriler karşılaştırılarak gerçekleştirildi.



Akademisyenler, kesin olarak durumdan kaç yılan türünün etkilendiğini söyleyemiyor ama yaşanan düşüşün kurbağaların neslinin tükenmesinden kaynaklı olduğundan eminler.