Yılanlarda klitoris keşfedildi

Avustralya'da yapılan bir araştırma yılanlara ilişkin yeni bir bilgiyi ortaya çıkardı.

Uzun süredir yılan çiftleşmesinde dişilerinin cinsel organlarının olmadığı bu türün sadece devamlılığını sağlamak için ürediği tahmin ediliyordu.

Erkek yılanların penisleri olduğu keşfedilmiş ve organ uzun yıllar incelenmişti ancak dişi yılanlar için aynı durum söz konusu değildi.

Yeni çalışmayla bilim insanları dişi yılanlarda klitorisin varlığını tespit etti. Bu da dişi yılanların cinsel organlarının olmadığı varsayımını çürüttü.

Kısa süre önce yayımlanan araştırma, dişi yılan cinsel organının ilk uygun anatomik tanımlarını sağlıyor. Doktora adayı ve baş araştırmacı Megan Folwell keşfin zor olmadığını ama dişi cinsel organlarının araştırmalarda göz ardı edildiğini ifade etti.



Folwell bu durumu açıklarken "Dişi cinsel organının bir tabu olması, araştırmacıların onu bulamamaları ve insanların interseks yılanlarının yanlış etiketlenmesini kabul etmeleri" gibi birçok faktörün bir arada bulunmasını gösterdi.



İKİ AYRI KLİTORİSİ VAR



Ortaya çıkarılan bilgilere göre yılanların dokuyla ayrılmış ve kuyruğun alt tarafında gizlenmiş iki ayrı klitorisi - hemiklitorları - var. Araştırmacılar çift duvarlı organın, sinirler, kollajen ve erektil doku ile tutarlı kırmızı kan hücrelerinden oluştuğunu söyledi.



Doktor adayı araştırmacı Folwell, yılanın dişi cinsel organları hakkında okuduğu literatüre baktığında kendisi için kabul edilemez bir yargıyı tespit etti. Genel kanı dişi yılanlarda bu işlevi gören bir organ olmadığı ve evrim yoluyla türemiş oldukları yönündeydi.

Megan Folwell, "Klitorisin birçok hayvanda olduğunu biliyorum ve tüm yılanlarda olmaması mantıklı değil. Bu yapının orada olup olmadığını veya gözden kaçmış olup olmadığını görmek için bir bakmam gerekiyordu" dedi.

Genç araştırmacı çalışmasına bir engerekle başladı ve şekli kalbe benzeyen klitorisi yılanın çiftleşme partnerlerini çekmekte kullanılan koku bezlerinin yanında buldu.



Megan Folwell "Dişide oldukça belirgin olan, çevreleyen dokudan oldukça farklı olan bu ikili yapı vardı - ve daha önce gördüğüm [penis] yapılarının hiçbir etkisi yoktu" diye konuştu.



Ekibi daha sonra bunu çeşitli yılanlarda kontrol etti. Toplamda dokuz farklı yılan türü incelendi. Hemiklitorların boyutu değişkendi ancak belirgindi.

Follwell "Bu keşif, bilimin ilerlemek için farklı fikirlere sahip farklı düşünürlere nasıl ihtiyaç duyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Bulgu şimdi yılan cinsiyeti hakkında kadın uyarımı ve zevkini içerebilecek yeni teorilere izin veriyor.



Bilim insanı Folwell, şimdiye kadar araştırmacıların yılan seksinin "çoğunlukla zorlama ve erkek yılanın çiftleşmeye zorlamasıyla ilgili" olduğuna inandıklarını söylüyor.



Bunun nedeni, erkek yılanların çiftleşme sırasında fiziksel olarak oldukça agresif olması, dişinin ise daha "sakin" olmasıydı.



Megan Folwell "Ama şimdi klitorisin bulunmasıyla birlikte, dişinin daha istekli ve muhtemelen erkekle çiftleşmesinin başka bir biçimi olarak baştan çıkarma ve uyarıma daha çok bakmaya başlayabiliriz" dedi.



Ayrıca varsayılan yılan ön sevişmesine yeni bir ışık tutuyor. Erkek yılanlar genellikle eşlerinin klitorisin bulunduğu kuyruğuna dolanıyor. Folwell "Dişiyi uyarmak için orada olabileceklerini potansiyel olarak işaret eden pek çok davranış var" dedi.

