Yılbaşında kripto çılgınlığı: SafeMoon, EverGrow ve HUH Token için tahminler

İlgi çekmeye başlayan altcoin'lerden HUH Token, 6 Aralık 2021’de PancakeSwap'ta piyasaya sürülen bir kripto para birimi. Dogecoin de 2013 yılında 6 Aralık'ta piyasaya sürülmüştü.

Kripto para piyasasının bu yılbaşında da bir hareketlenme yaşayacağı tahmin edildiği için içerik üreticileri token'ı piyasaya sunmak için dikkat çekici bir zamanı tercih etti.

Kripto para birimleri son 3 yılda çok daha yaygın ve popüler hale geldi. Her 10 Amerikalıdan biri ve 6 Avustralyalıdan biri kripto paraya sahip durumda.



SafeMoon CEO'su kripto para birimlerine artan ilgi ve kullanım yaygınlığına dikkat çekerek şunları söyledi.



"Artık herkes telefonlarından sadece birkaç tıklamayla kripto para birimlerine erişebiliyor. Bu durum sadece dijital olarak konuşulan bir şey değil, herkes artık kolayca sahip olabiliyor ve aynı şekilde insanlar haftalık alışverişlerini online yapabiliyorlar."



Bu erişim kolaylığının popülerliğin artmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden sektör uzmanları bu yılbaşında kripto para birimlerine dair yeni gelişmelerin yaşanacağına ve piyasaların hareketli olacağını belirtiyor.

Uzmanlar, bu sene Noel hediyesi olarak kripto para hediye etmek isteyenlerin, iyi bir araştırma yapmasını, kripto para birimlerinin fiyat tahminlerini, artılarını ve eksilerini detaylı olarak değerlendirmeyi öneriyor.



SATIŞ ÖNCESİ POTANSİYEL



SafeMoon ve EverGrow ise bu yıl piyasaya sürülen iki meme coindir. SafeMoon Mart 2021'de, EverGrow ise Ağustos ayında piyasaya sürüldü. SafeMoon Nisan ayında önemli bir başarı elde etti. Şayet lansmanı sırasında 1.000 $ değerinde SafeMoon satın almış olsaydınız, 1 trilyon tokeniniz olurdu. Nisan ayında zirveye ulaştığında 0.00001399 $ değerindeydi ve 1 trilyon token yaklaşık 14 milyon dolar değerinde olacaktı. Bu örnek, piyasalara erken girmenin karşılığının alındığının çarpıcı bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. HUH Token, şu anda ön satış sürecine katılanlar için aşağıdaki birkaç cazip teklifi sunuyor.



Bu avantajlar göz önünde bulundurulduğuna, son günlerde HUH Token’a artan ilgi anlaşılıyor. Ancak, ön satış için sunulan tokenler büyük olasılıkla çok kısa sürede tükenecek.



Yılbaşında sevdiklerinize kripto para hediye etmek isterseniz, en büyük sıçramayı yapacak olan tokeni bulmaya çalışmalısınız. SafeMoon veya EverGrow gibi bir coini en yüksek fiyat seviyesinden satın almadığınızdan emin olmak için CoinMarketCap'teki fiyatlandırmaya göz atın.

Dipten satın alım yapmak, daha fazla sayıda coin/token almanızı sağlayacaktır. Ön satış sürecinde bir tokeni satın almak, satın alma işleminizin üzerine bonuslar da kazanabileceğiniz için çok daha iyi olabilir. HUH Token’i herkes satın almaya ve fiyatlar dalgalanmaya başlamadan önce harekete geçme zamanı. Daha sonra üzülmemek için hızlı davranın.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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