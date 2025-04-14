Yıldızlar konuşuyor: Titreşimlerle yaşları belirlendi

Avustralya’daki New South Wales Üniversitesi’nden (UNSW) araştırmacılar, yıldızların adeta birer müzik enstrümanı gibi titreştiğini ve bu titreşimlerin yıldızların yaşı, kütlesi ve evrimsel durumu hakkında önemli ipuçları verdiğini ortaya koydu.



NASA’nın Kepler K2 görevi kapsamında elde edilen verilerle yürütülen çalışmada, 4 milyar yaşındaki 27 yıldızdan oluşan M67 yıldız kümesi incelendi. Araştırma, yıldızların iç yapısını anlamaya yönelik bugüne kadar yapılan en detaylı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.



UNSW Fizik Fakültesi’nden Dr. Claudia Reyes liderliğindeki ekip, yıldızların yaydığı frekansları birer ‘parmak izi’ gibi okuyarak her bir yıldızın iç yapısını, sıcaklığını ve yaşını belirledi. Reyes, yıldızların farklı notalar gibi çeşitli frekanslar yaydığını ve bu frekansların yıldızın yaşına dair bilgi sunduğunu belirtti.



UNSW’den Prof. Dennis Stello ise bu keşif sayesinde, yıldızların iç yapısına dair daha doğru modeller geliştirmenin mümkün olacağını söyledi.



Çalışmanın lideri Dr. Reyes, bu frekanslardaki özel imzaları keşfetmenin beklenmedik bir sonuç olduğunu ifade ederek, “Artık geçmişte toplanmış yıldız verilerine yeniden bakıp bu imzaları aramamız mümkün. Yani aslında yıldızları dinlemeye devam edeceğiz” dedi.