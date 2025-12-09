Yıldızlararası gizemli ziyaretçi 19 Aralık'ta Dünya'nın kapısında
09.12.2025 10:12
Son Güncelleme: 09.12.2025 10:43
NTV - Haber Merkezi
NASA'nın radarındaki yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta dünyaya en yakın noktaya ulaşacak. Teleskoplar, gizemli cismin yeni görüntülerini kaydetti.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu ile Jüpiter Buzlu Uydular Keşif Aracı (JUICE), 19 Aralık'ta Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak olan yıldızlararası gizemli cismin yeni görüntülerini yakaladı.
3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızı, Güneş sisteminin dışından gelmiş olması nedeniyle astronomların ilgisini çekiyor.
Güneş sisteminden geçerken gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olması nedeniyle, astronomlar birçok görevi bu kuyruklu yıldıza odakladı. Yapılan gözlemler, cismin yörüngesinin belirlenmesine yardımcı olurken, ekim ayında Güneş’e en yakın geçişi sırasında yüzeyinden yayılan gazlar sayesinde yapısı hakkında da ipuçları sundu.
Hubble, temmuz ayında keşfedilmesinden kısa süre sonra 3I/ATLAS’ı gözlemleyen ilk teleskoplardan biri oldu ve o dönemde kuyruklu yıldızın damla şeklindeki yapısının şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü sağladı. Astronomlar, 30 Kasım’da Hubble ile 3I/ATLAS’ı yeniden gözlemledi. O sırada kuyruklu yıldız Dünya’dan 286 milyon kilometre uzaklıktaydı ve Geniş Alan Kamerası 3 (Wide Field Camera 3) kullanılarak daha net bir görüntü elde edildi.
Bu arada, Jüpiter ve onun buzlu uydularını incelemek üzere yolda olan Avrupa Uzay Ajansı’nın Jüpiter Buzlu Uydular Keşif Aracı (JUICE) tarafından çekilen bir başka görüntü, kuyruklu yıldız çevresindeki dikkat çekici hareketliliği ortaya koydu.
3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya 270 milyon kilometre yaklaşacak.
İKİ KUYRUK GÖRÜNTÜLENDİ
Uzay aracı, beş bilimsel enstrümanını ve üzerindeki Seyrüsefer Kamerası’nı (NavCam) kullanarak kuyruklu yıldıza ait görüntüler elde etti. JUICE’ın verilerinin büyük bölümü, uzay aracının ana antenini Güneş’ten korunmak için ısı kalkanı olarak kullanması nedeniyle şubat ayına kadar Dünya’ya ulaşmayacak. Daha küçük bir anten ise verileri çok daha düşük hızda gönderiyor.
JUICE ekibi bu kadar beklemek istemediği için NavCam tarafından çekilen tek bir görüntünün dörtte birini indirdi. Bu görüntü, kuyruklu yıldızın Güneş’e yakın geçişi sırasında ısıyla tetiklenen faaliyetleri gösteriyor. Yeni yayımlanan görüntüde, kuyruklu yıldızı çevreleyen parlak gaz halesi yani koma ile birlikte iki kuyruk görülüyor: Elektrik yüklü gazdan oluşan bir plazma kuyruğu ve salınan katı parçacıklardan oluşan sönük bir toz kuyruğu.
KRİTİK TARİH: 19 ARALIK
3I/ATLAS, 19 Aralık’ta Dünya’ya 270 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Ancak bu sırada Güneş’in diğer tarafında bulunacak ve gezegenimiz için herhangi bir risk oluşturmayacak.
Dünya, Güneş’ten yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta konumlanıyor. NASA’ya göre bu kuyruklu yıldız, Güneş sistemimizden çıkmadan önce birkaç ay daha teleskoplar ve uzay görevleri tarafından gözlemlenebilir durumda olacak.
Kuyruklu yıldızın yakın geçişine ait kalan JUICE verilerinin 18–20 Şubat tarihleri arasında gelmesi bekleniyor. Bu veriler arasında uzay aracının yüksek çözünürlüklü optik kamerasından alınan görüntüler ile cismin kökenine dair daha fazla ipucu sağlayabilecek bileşim ve parçacık verileri de yer alacak.