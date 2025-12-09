Yıldızlararası gizemli ziyaretçi 19 Aralık'ta Dünya'nın kapısında

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu ile Jüpiter Buzlu Uydular Keşif Aracı (JUICE), 19 Aralık'ta Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak olan yıldızlararası gizemli cismin yeni görüntülerini yakaladı.

3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızı, Güneş sisteminin dışından gelmiş olması nedeniyle astronomların ilgisini çekiyor.

Güneş sisteminden geçerken gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olması nedeniyle, astronomlar birçok görevi bu kuyruklu yıldıza odakladı. Yapılan gözlemler, cismin yörüngesinin belirlenmesine yardımcı olurken, ekim ayında Güneş’e en yakın geçişi sırasında yüzeyinden yayılan gazlar sayesinde yapısı hakkında da ipuçları sundu.

Hubble, temmuz ayında keşfedilmesinden kısa süre sonra 3I/ATLAS’ı gözlemleyen ilk teleskoplardan biri oldu ve o dönemde kuyruklu yıldızın damla şeklindeki yapısının şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü sağladı. Astronomlar, 30 Kasım’da Hubble ile 3I/ATLAS’ı yeniden gözlemledi. O sırada kuyruklu yıldız Dünya’dan 286 milyon kilometre uzaklıktaydı ve Geniş Alan Kamerası 3 (Wide Field Camera 3) kullanılarak daha net bir görüntü elde edildi.

Bu arada, Jüpiter ve onun buzlu uydularını incelemek üzere yolda olan Avrupa Uzay Ajansı’nın Jüpiter Buzlu Uydular Keşif Aracı (JUICE) tarafından çekilen bir başka görüntü, kuyruklu yıldız çevresindeki dikkat çekici hareketliliği ortaya koydu.