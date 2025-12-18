Yıldızlararası ziyaretçi Dünya'nın kapısına dayandı

Yıldızlararası gizemli cisim 3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü Dünya'ya en yakın geçişini yapacak.

Bu yakın geçiş, Güneş sistemimizde şimdiye kadar gözlemlenen en nadir ziyaretçilerden birinin yolculuğunda önemli bir anı temsil ediyor. Gökbilimciler kuyruklu yıldızın geçişini bilim insanları için erken bir Noel hediyesi olarak nitelendiriyor.

Şili'deki NASA destekli ATLAS teleskopları tarafından 1 Temmuz'da keşfedilen 3I/ATLAS, sistemimizden geçtiği bilinen üçüncü onaylanmış yıldızlararası cisim oldu.

MESAFE 270 MİLYON KİLOMETREYE DÜŞECEK

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, kuyruklu yıldız en yakın geçişinde Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre yakından geçecek. Bu mesafe ortalama Dünya-Güneş mesafesinin neredeyse iki katına eşit.

3I/ATLAS, yolculuğu sırasında Dünya veya diğer gezegenler için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Gizemli ziyaretçi Dünya'ya güvenli bir mesafede kalacak olsa da, bu yakın geçiş araştırmacılar için yine de önem taşıyor. Son aylarda, birçok uzay ajansı ve gözlemevi dikkatini bu yıldızlararası ziyaretçiye çevirdi.

Geçtiğimiz hafta, Hubble Uzay Teleskobu ve JUICE Jüpiter sondası tarafından çekilen yeni görüntüler yayınlandı.

BİLİM 3I/ATLAS HAKKINDA NE DİYOR?

Viral teorilerin aksine, NASA ve bağımsız astronomların da dahil olduğu bilimsel sonuç oldukça net. Resmi adı C/2025 N1 (ATLAS) olan ve Güneş Sistemi’ne giren üçüncü doğrulanmış yıldızlararası cisim olduğu için 3I numarasını alan bu nesne, doğal bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanıyor.

Dünya genelindeki birçok gözlemevi, cismin geçişini bağımsız olarak gözlemledi ve elde edilen veriler bu tabloyu destekledi.

NASA’nın paylaştığı bilgilerde, 3I/ATLAS’ın ısınmaya bağlı olarak gaz ve toz salımı gösterdiği, yani tipik bir kuyruklu yıldız davranışı sergilediği belirtiliyor. Yapılan gözlemlerde herhangi bir “teknolojik iz”e dair bulguya rastlanmadığı açıkça ifade ediliyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bilim insanlarının “kuyruklu yıldız” olarak tanımladığı 3I/ATLAS’ın aslında bir uzaylı aracı olabileceğini öne sürüyor.