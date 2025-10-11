Yıldızlararası ziyaretçi için son tarih belli oldu: Kökeni açığa çıkacak

Güneş Sistemi’nden hızla geçen gizemli yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS, kökeninin sır perdesini aralamaya sadece birkaç gün uzaklıkta.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, DailyMail'e yaptığı açıklamada, eğer bu nesne gerçekten bir kuyruklu yıldızsa, 29 Ekim 2025’te Güneş’e en yakın konuma geldiğinde “parçalara ayrılması gerektiğini” söyledi.

Ancak Loeb’e göre başka bir ihtimal daha var. 3I/ATLAS bir “teknolojik ana gemi” olabilir ve Güneş’e yaklaşırken “mini sondalar” salabilir.

ESA VE NASA TAKİPTE

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Jüpiter Icy Moons Explorer (JUICE) aracı, nesneyi 125 milyon mil uzaktan gözlemleyerek bu kritik anı kaydedecek.

ESA, kasım ayı boyunca 3I/ATLAS’ın yörüngesini izlemeyi sürdürecek.

Loeb, “Kasım ve Aralık aylarında yeryüzündeki teleskoplar da bu süreci izleyecek. Ya doğal bir kuyruklu yıldız gibi dağılacak ya da mini sondalar salarak farklı hedefleri inceleyecek” dedi.

"DOĞAL OLMAMA OLASILI YÜZDE 40"

Loeb, nesnenin “tamamen doğal kökenli olmama olasılığının yüzde 30 ila 40 arasında” olduğunu belirterek, “Bir tür Truva Atı olabilir; yani teknolojik bir nesne, kuyruklu yıldız kılığına girmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

NASA ise bu iddialara mesafeli. Ajans, 3I/ATLAS’ın doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu savunuyor. NASA’nın Mars yakınından geçiş sırasında çektiği fotoğraflarda, nesnenin silindirik biçimli olduğu görülüyor.

Amatör astronomlar tarafından paylaşılan renkli görüntülerde ise 3I/ATLAS’ın yeşil bir parıltıyla uzayda süzüldüğü gözlemlendi.

"PARÇALANIRSA NOKTALAR HALİNDE IŞIK SAÇACAK"

Loeb, nesnenin Güneş’e yaklaştığında “bulanık bir ışık küresi” gibi görüneceğini, eğer parçalanırsa bağımsız küçük ışık noktalarına ayrılacağını söyledi.

HENÜZ PARÇALANMA BELİRTİSİ YOK

ESA’nın Mars yörüngesindeki uyduları şu ana kadar yalnızca “zayıf sinyaller ve gürültü” tespit etti.

Loeb, bazı haberlerde 3I/ATLAS’ın çevresinde başka nesneler görüldüğü iddialarını yanlış olarak nitelendirerek, “Bunlar, diğer kuyruklu yıldızlar, arka plan yıldızları ya da Mars’ın uyduları Phobos ve Deimos olabilir. Şu ana kadar 3I/ATLAS’tan ayrılan doğrulanmış bir nesne yok.” dedi.

TEMMUZ AYINDA KEŞFEDİLDİ

3I/ATLAS ilk olarak Temmuz 2025’te, Dünya’ya çarpma riski taşıyan gök cisimlerini tespit etmek için kullanılan ATLAS teleskop ağı tarafından fark edildi.

Daha önce Şili’deki Vera C. Rubin Gözlemevi de nesneyi görüntülemişti ancak o sırada kimse farkına varmamıştı.