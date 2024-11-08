Yılın 3. çeyreğinde en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu!

iPhone 15, bu dönemde en çok satan model olurken, ikinci ve üçüncü sıralarda iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro modelleri yer aldı.

Samsung tarafında, bir önceki çeyrekte 9. sırada yer alan Galaxy S24 Ultra bu çeyrekte listede yer bulamadı. Galaxy S24 modeli ise 10. sıradan listeye girdi. Ayrıca, Galaxy A35 5G modeli, selefi Galaxy A34 5G'yi geçerken, Galaxy A15, Galaxy A15 5G ve Galaxy A05 modelleri de beklendiği gibi satış başarısı elde etti.



Çinli üretici Xiaomi ise Redmi 13C modeli ile listeye 9. sıradan girmeyi başardı. Uygun fiyatıyla öne çıkan Redmi 13C, Xiaomi'nin güçlü rakipleri arasında yer edinmesinde önemli bir rol oynadı.



Toplamda, Apple ilk 10 modelden dört sırayı, Samsung beş sırayı alırken, Xiaomi bir sırada yer aldı. Bu tablo, son dönemde tüketici tercihleri açısından istikrarın korunduğuna işaret ediyor.

İŞTE EN ÇOK SATAN MODELLER

1-iPhone 15

2-iPhone 15 Pro Max

3-iPhone 15 Pro

4-Galaxy A15 4G

5-Galaxy A15 5G

6-Galaxy A35 5G

7-Galaxy A05

8-iPhone 14

9-Redmi 13C 4G

10-Galaxy S24

