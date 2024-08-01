Yılın en çok beklenen gök olayına sayılı günler kaldı!

Perseid meteor yağmuru, her yıl Temmuz sonu ve Ağustos başında gerçekleşen bir meteor yağmurudur.

Bu meteor yağmuru, adını gökyüzündeki Perseus takımyıldızından alır. Meteor yağmurları, Dünya'nın bir kuyruklu yıldızın izlediği yörüngeden geçtiğinde, bu yörüngede biriken toz ve parçacıkların atmosfere girerek yanması sonucu oluşur.



Perseid meteor yağmurunun kaynağı, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'dır. Bu kuyruklu yıldız, her 133 yılda bir Güneş'in etrafında döner.

Swift-Tuttle, geçişi sırasında kuyruklu yıldızın etrafında bıraktığı toz ve parçacıklar, Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiğinde meteor yağmuruna neden olur.

EN ÇOK NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Gösteri, saatte 100 kadar meteor görebileceğiniz "zirve" noktasına, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü, şafaktan önceki saatlerde ulaşacak.

En iyi gözlem zamanı gece yarısı ve sabah erken saatlerdir, çünkü bu zaman diliminde gökyüzü en karanlık ve meteor yağmuru en yoğun şekilde gözlemlenebilir.

Gözlemleme şartları, genellikle Ay'ın ışığının gökyüzündeki durumuna göre değişiyor. Ay ışığı ne kadar azsa, o kadar iyi bir gözlem şansına erişiyorsunuz. 2024'te şanslıyız, çünkü Ay ışığı bu sene en fazla yüzde 50 parlaklığa ulaşacak.

RAHAT İZLEMENİZİN YOLLARI NELERDİR?

Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir yer seçmek, meteorları daha iyi görebilmenizi sağlar. Hatta küçük kasaba ve köylerin ışıkları bile gözleminize etki edebilir. Yani mümkünse, yerleşim yerlerinden uzak bir yerden kamp yapmanız, gözlem deneyiminizi maksimuma çıkaracaktır.

Bunun ardından gözlerinizi 20-30 dakika boyunca karanlıkta tutmak, daha zayıf meteorları görebilmeniz için gözlerinizi karanlığa alıştırır.