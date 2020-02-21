Yılın ilk büyük oyun konferansında yaprak dökümü

Corona Virüs endişesi sebebiyle, yılın ilk büyük video oyun konferansı PAX East’ten Japonya merkezli Sony’nin ardından Facebook da çekildiğini duyurdu.

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George Soros'tan Facebook açıklaması

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 binin üzerinde kişinin ölümüne neden olan Corona Virüsü teknoloji dünyasının merakla beklediği  lansmanları da etkiliyor. 
  
Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Barcelona kentine yapılacak olan MWC 2020 Corona Virüs salgını nedeniyle tarihinde ilk kez iptal edilmişti.  
   
İptal kararında önde gelen teknoloji markalarının fuardan çekilmesi kilit rol oynamıştı.  
   
Benzer bir durum PAX East için de yaşanabilir. Zira Sony'nin ardından virüs salgını endişesi nedeniyle Facebook da oyun fuarına katılmayacağını açıkladı.  

Son yıllarda sanal gerçeklik alanına ciddi yatırımlar yapan Facebook, fuarda bünyesinde bulunan Oculus'a dair yeni gelişmeleri paylaşacaktı. 
  
ABD'nin Boston kentinde düzenlenecek olan oyun fuarı 27 Şubat'ta start alacak ve 1 Mart'a kadar sürecek.  
   
Ancak PAX East'in de MWC 2020 gibi iptal edilebileceği iddia ediliyor. Konu ile ilgili organizatör kuruluştan henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. 

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