Yola çıkan dana kazaya neden oldu: 2 yaralı
20.11.2025 04:51
IHA
Çorum'da yola çıkan danaya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan dana öldü.
Çorum'un Alaca ilçesinde yola çıkan dana kazaya neden oldu.
Kaza, Çorum-Yozgat karayolu Çatalkaya köyü kavşağında meydana geldi. Alaca istikametinde ilerleyen Murat K. idaresindeki otomobil, bir anda yola çıkan danaya çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Engin Ç. yaralanırken, dana ise olay yerinde öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.