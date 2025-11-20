Yola çıkan dana kazaya neden oldu: 2 yaralı

ABD, BAE ve Suudi Arabistan'a çip satışına onay verdi

ABD, BAE ve Suudi Arabistan'a çip satışına onay verdi

Elon Musk: Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak

Elon Musk: Yapay zeka ve insansı robotlar yoksulluğu ortadan kaldıracak