Yörüngede tehlike çanları çalıyor: Uzay çöpü riski için uyarı

Yörünge haritalama firması LeoLabs'ten araştırmacılar, gezegenimizin yörüngesini dolduran ve kaçınılmaz olarak bir felakete yol açacak olan tehlikeli uzay çöpleri konusunda alarm zillerini çalıyor.

"SAATLİ BOMBA"

LeoLabs kıdemli teknik uzmanı Darren McKnight, Forbes'a verdiği bir röportajda, bu sorunu "saatli bir bomba" olarak nitelendirdi.

Gezegenimiz, uzayda son derece yüksek hızlarda savrulan neredeyse 30.000 nesne tarafından gerçek anlamda kuşatılmışken, McKnight ve meslektaşları trajediyi önlemek için çözümler arıyorlar.

LeoLabs COO'su Dan Ceperly, "Bu korkunç gerçeklik, çarpışmaların bir "eğer" değil "ne zaman" sorusu olduğu anlamına geliyor. Birkaç milimetrenin üzerindeki herhangi bir boyuttaki parça astronotlar için muhtemelen ölümcüldür." diye konuştu.

Şirket, çapı kabaca dört inç kadar küçük nesneleri izleyebilse de, daha küçük olan her şey radarının dışında kalabiliyor.

Şimdiye kadar uzay enkazı parçaları nedeniyle hiçbir insan hayatını kaybetmemiş olsa da, bazı tehlikeler yaşandı.

Örnek olarak, 2021'de küçük bir şarapnel parçası tarafından delik açılan ISS dışındaki Canadarm2 robotik kolu hasar görmüştü.

UZAY ÇÖPLERİNDEKİ ARTIŞIN SEBEBİ

Geçmişte Öngörülü McKnight, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de eski Sovyetler Birliği'nin kullanılmış roket üst aşamalarını uzaya fırlatması ve bunları temizleme konusunda asla bir anlaşmaya varamaması nedeniyle alçak Dünya yörüngesinin en yüksek kısımlarının da uzay çöpleriyle dolu olduğunu belirtti.

Bir çarpışmanın Kessler Sendromu olarak bilinen feci zincirleme etkileri olabilir.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Çin'in uzay yarışına girmesiyle birlikte LeoLabs, tüm süper güçleri masaya oturtmanın zor olacağını kabul etse de uluslararası işbirliği çağrısında bulunuyor.

Secure World Foundation kıdemli direktörü Ian Christensen, "En büyük diplomatik zorluk, riskin yüzde 90'ından sorumlu olan üç büyük uzay ülkesini (ABD, Rusya ve Çin) kendi büyük enkaz nesnelerini iyileştirmeye başlamaya ikna etmektir" dedi.