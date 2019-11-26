Yörüngedeki astronot Dünya’daki Ay taşıtını kullandı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli bir astronot, Dünya’daki ay taşıtı prototipini yörüngeden kontrol etti.



İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, 18 Kasım’da gerçekleştirilen Analog-1 adlı deneyde astronot, Hollanda’daki engel parkurunda bulunan taşıtı 30 dakika süresince uzaktan kumanda etti.

Luca Parmitano isimli 43 yaşındaki İtalyan astronotun görev aldığı deney oldukça önemli.

Zira pek çok uzay ajansı gezegenimizin tek uydusu Ay'a yapılacak yeni misyonlarda benzer teknolojiyi kullanmayı planlıyor.



Ay’da inceleme görevi kapsamında planlanan görevlerde insanlar ile birlikte robotlardan da yararlanılması planlanıyor.



Bilim insanları bu sayede zorlu görevleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceklerinin altını çiziyor.