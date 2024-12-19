Yörüngeye uydu fırlatacaktı: Japonya'nın Karios 2 roketi başarısız oldu
Japonya merkezli Space One’ın Kairos 2 roketi, fırlatmadan kısa süre sonra kontrolsüz dönmeye başlayarak başarısız oldu. Uydu taşıyan roketin uçuşu 100 kilometre irtifada iptal edildi. Şirket, başarısızlık nedenini araştırıp ileri bir tarihte yeniden deneme yapacağını açıkladı.
Japonya merkezli girişim şirketi Space One, bir başka roketini daha kaybetti.
Kairos 2 isimli fırlatma aracı, kalkıştan kısa bir süre sonra başarısız oldu.
Space One, Kairos 2 roketiyle bir uyduyu yörüngeye yerleştiren ilk özel Japon şirketi olmayı hedefliyordu, ancak bu mümkün olmadı.
Wakayama Eyaleti'ndeki Kushimoto'da bulunan Space Port Kii’den kalkış yapan 18 metre uzunluğundaki roket, kısa bir süre sonra kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı.
Space One, roketin birinci kademe motorlarındaki ve yörünge rotasındaki anormallikleri tespit ettikten sonra, yaklaşık üç dakika süren uçuşun ardından, 100 kilometre irtifada görevi sonlandırdı.
Roket, Japon ticari firmalar, lise öğrencileri ve bir Tayvanlı şirket tarafından geliştirilen beş uyduyu taşıyordu.
Başarısızlığın ardından Space One şu açıklamayı yaptı:
"Müşterilerimizden ve bu fırlatma ile ilgili tüm paydaşlardan görevi tamamlayamadığımız için özür dileriz ve bizi destekleyen herkesin beklentilerini karşılayamadığımız için derin üzüntü duyuyoruz. Space One, olayın nedenini en kısa sürede belirleyecek ve yeniden fırlatma girişiminde bulunacaktır. Küçük roketler kullanarak fırlatma hizmetleri sunarak uzay işinin daha da genişlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."
VIDEO: Japan's Space One says second rocket launch attempt fails.— AFP News Agency (@AFP) December 18, 2024
A start-up aiming to become Japan's first private firm to put a satellite into orbit says that the second launch attempt of its Kairos rocket failed shortly after lift-off pic.twitter.com/2sv0CFR6Ja
İKİ DENEME DE BAŞARISIZ
Kairos roketinin şu ana kadar iki fırlatma denemesi oldu ve ikisi de başarısızlıkla sonuçlandı.
Mart 2024’te, Space One ilk Kairos roketini fırlatma rampasından kalkıştan kısa bir süre sonra kaybetmişti. Roketin uçuş iptal sistemi, bir hız anormalliği tespit etmişti. Patlamada hiçbir personel veya tesis zarar görmemiş, ancak enkaz fırlatma alanına yayılmıştı.
Kairos başarısızlıkları, Japonya’nın uzay fırlatma sektöründeki tek sorun değil. Kasım 2024’te, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) yeni Epsilon S roketinin motoru bir test sırasında patladı.
Benzer bir patlama Temmuz 2023’te de yaşanmıştı.
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