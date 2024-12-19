Yörüngeye uydu fırlatacaktı: Japonya'nın Karios 2 roketi başarısız oldu

Japonya merkezli girişim şirketi Space One, bir başka roketini daha kaybetti.

Kairos 2 isimli fırlatma aracı, kalkıştan kısa bir süre sonra başarısız oldu.



Space One, Kairos 2 roketiyle bir uyduyu yörüngeye yerleştiren ilk özel Japon şirketi olmayı hedefliyordu, ancak bu mümkün olmadı.

Wakayama Eyaleti'ndeki Kushimoto'da bulunan Space Port Kii’den kalkış yapan 18 metre uzunluğundaki roket, kısa bir süre sonra kontrolsüz bir şekilde dönmeye başladı.



Space One, roketin birinci kademe motorlarındaki ve yörünge rotasındaki anormallikleri tespit ettikten sonra, yaklaşık üç dakika süren uçuşun ardından, 100 kilometre irtifada görevi sonlandırdı.

Roket, Japon ticari firmalar, lise öğrencileri ve bir Tayvanlı şirket tarafından geliştirilen beş uyduyu taşıyordu.



Başarısızlığın ardından Space One şu açıklamayı yaptı:

"Müşterilerimizden ve bu fırlatma ile ilgili tüm paydaşlardan görevi tamamlayamadığımız için özür dileriz ve bizi destekleyen herkesin beklentilerini karşılayamadığımız için derin üzüntü duyuyoruz. Space One, olayın nedenini en kısa sürede belirleyecek ve yeniden fırlatma girişiminde bulunacaktır. Küçük roketler kullanarak fırlatma hizmetleri sunarak uzay işinin daha da genişlemesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."