YouTube, aşı karşıtı tüm içerikleri platformundan kaldıracağını duyurdu

Sosyal medya devi YouTube, platformada yer alan tüm aşı karşıtı içeriklerin kaldırılacağını açıkladı. Yasaklanacak içerikler, Covid-19 aşılarının yanı sıra, kızamık ve çiçek aşılarına karşı olan paylaşımları da kapsayacak.

ntv.com.tr - Reuters 29.09.2021 - 16:28 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 16:37

YouTube, aşı karşıtı tüm içerikleri platformundan kaldıracağını duyurdu

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The Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, YouTube platformundaki tüm aşı karşıtı içeriği engelleyecek ve Covid-19'un  ötesine geçerek kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriği de kaldıracak.

Gazete, YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunarak, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı isimleri de engelleyeceğini bildirdi. 

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