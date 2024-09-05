YouTube, fiziksel görünümü idealleştiren videoları önermeyecek

YouTube, uzmanların tekrar tekrar izlenen içeriklerin gençler üzerinde zararlı etkiler yaratabileceği uyarılarının ardından, 13-17 yaş aralığındaki gençlere yönelik fitness seviyelerini, vücut ağırlıklarını veya fiziksel özellikleri idealleştiren videoları önerme uygulamasını sonlandırma kararı aldı.



Yeni yönergeler doğrultusunda, YouTube'un algoritmaları, genç kullanıcıları bu tür içeriklere yönlendirmekten kaçınacak ve "tavşan delikleri" olarak bilinen, sürekli benzer içeriklere yönlendiren döngülerden uzak tutacak. Şirket, bu içeriklerin kuralları ihlal etmediğini, ancak tekrar tekrar izlenmesinin bazı kullanıcıların sağlığını etkileyebileceğini belirtti.

"OLUMSUZ ÖZ DEĞERLENDİRMELERE YOL AÇABİLİR"



YouTube'un Küresel Sağlık Başkanı Dr. Garth Graham, "Gençlerin kendileri için standartlar oluştururken gerçekçi olmayan idealize edilmiş içeriklerin tekrar tekrar izlenmesi, olumsuz öz değerlendirmelere yol açabilir" dedi.



YouTube, içeriklerin zararlı olabilecek kategorilerini tanımlarken, fiziksel özellikleri idealize eden güzellik rutinleri, belirli bir vücut görünümünü teşvik eden egzersiz rutinleri ve sosyal saldırganlığı artıran içerikler gibi konuları hedef aldı. Şirket, bu tür içeriklerin İngiltere'de ve dünya genelinde yeni yönergeler çerçevesinde genç kullanıcılara önerilmeyeceğini duyurdu.

"RUH SAĞLIĞI SORUNLARI OLAN GENÇLER İÇİN FAYDALI OLACAK"

ABD'de bu güvenlik çerçevesinin daha önce tanıtıldığını belirten YouTube, İngiltere'de de benzer önlemlerin uygulamaya alındığını bildirdi. Çevrimiçi Güvenlik Yasası, teknoloji şirketlerinin çocukları zararlı içeriklerden korumasını ve algoritmalarının 18 yaş altındaki kullanıcıları bu tür materyallere nasıl maruz bırakabileceğini değerlendirmesini öngörüyor.

London School of Economics Sosyal Psikoloji Profesörü Sonia Livingstone, sosyal medyanın öz saygı üzerindeki etkisinin önemine dikkat çekerek, "Algoritmaların değiştirilmesi, YouTube gibi platformlar için olumlu bir adım olarak kabul ediliyor ve özellikle zayıflıkları ve ruh sağlığı sorunları olan gençler için faydalı olacak" ifadelerini kullandı.



Yeni düzenlemelerin, gençlerin sağlığını koruma ve güvenli dijital ortamlar oluşturma amacı taşıdığı belirtildi.