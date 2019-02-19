Teksas Teknik Üniversitesinden uzmanlar, 2017'de Kuzey Carolina'da ve geçen yıl Colorado'da "Düz Dünyacılar" hareketinin yıllık toplantısına katılan 30 kişiyle röportaj yaptı.



Mülakatlarda, 30 katılımcının biri hariç hepsinin, 2 yıl öncesine kadar Dünya'nın düz olduğunu düşünmediği ancak YouTube'da bu komplo teorilerini destekleyen videoları izledikten sonra fikirlerini değiştirdiği görüldü.



Uzmanlar, araştırmaları çerçevesinde "YouTube'un insanları Dünya'nın düz olduğuna ikna etmekte önemli rol oynadığı sonucuna vardıklarını" belirtti.



Araştırmada, Dünya'nın düz olduğunu savunan videoları izleyenlere, YouTube'da 11 Eylül saldırıları ve Sandy Hook okul saldırısıyla ilgili alternatif görüşleri içeren, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Ay'a gidip gitmediğinin sorgulandığı videoları izlemelerinin önerildiği de görüldü.



Araştırmanın mimarı Profesör Asheley Landrum, YouTube'un, ziyaretçilerin doğru bilgiye ulaşmasını temin etmesi gerektiğini kaydederek, "YouTube'da çok fazla yararlı bilgi var ancak çok fazla yanlış bilgi de. Dünya'nın düz olduğuna inanmak tek başına illa ki kötü değil ancak genellikle kurumlara ve otoriteye güvensizlikle sarmalanıyor." ifadesini kullandı.



Landrum'un araştırmasının sonuçları, ABD'de Bilimi Geliştirme Derneğinin senelik toplantısında sunuldu.