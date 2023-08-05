YouTube, Premium aboneleri için yeni özelliğini kullanıma sundu

YouTube sözcüsü Paul Pennington, The Verge'e yaptığı açıklamada, YouTube'un daha yüksek kaliteli 1080p seçeneğinin artık masaüstündeki tüm Premium aboneler için kullanılabilir olduğunu açıkladı.



Şirket, daha önceki yaptığı testin ardından iOS'ta geliştirilmiş bit hızına sahip 1080p'yi resmen başlatmıştı.



YouTube'un Nisan ayında yayınladığı bir blog yazısına göre, bu özellik sayesinde çok fazla ayrıntı ve hareket içeren videoların ekstra net ve berrak görünmesini sağlayacağı belirtildi.



Öte yandan gelişmiş bit hızına sahip 1080p videoları yalnızca Premium aboneler kullanabiliyorken, abone olmayan kullanıcılar için 1080p seçeneği hala tercih edilebiliyor.



Ancak iOS ve masaüstü sürümlerinde bu özellik kullanılabiliyorken, henüz Android cihazlara gelmiş değil.



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