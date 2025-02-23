YouTube Premium Lite bu kez geliyor mu?

Google’ın sahibi olduğu dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, daha önce deneyip vazgeçtiği, reklamları standart Premium abonelikten daha ucuza kaldıran Premium Lite isimli yeni abonelik sistemini tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor.



Bloomberg’in haberine göre şirket bu özelliği öncelikle ABD, Almanya, Avustralya ve Tayland’da kullanıma sunacak. Premium Lite aboneliği, YouTube’un standart pakette sunduğu yan özelliklerle ilgilenmeyen ancak videolarda reklam görmek istemeyen kullanıcıları hedefleyecek.



Avrupa’da test edilmişti



YouTube, Premium Lite’ı 2021 yılında birkaç Avrupa ülkesinde deneme amaçlı hayata geçirmiş ancak 2023 yılında bu ödeme planını terk etme kararı almıştı. Sektör sızıntılarına göre YouTube, belirlediği 4 ülkede Premium Lite bekledikleri ilgiyi görürse, yeni abonelik sistemini tüm dünyaya sunacak.



Standart Premium ile farkı nedir?



YouTube Premium, kullanıcılarına reklamsız video izleme dışında arka planda oynatma, YouTube Music Premium, çevrimdışı indirme ve izleme gibi ekstra özellikler sunuyor. İddiaya göre Premium Lite, sadece reklamları kaldıracak ancak standart paketin sunduğu diğer özelliklere ulaşım imkanı vermeyecek.



YouTube kullanıcıları, uzun zamandır yalnızca reklamları kaldıran daha ucuz bir abonelik yöntemini şirketten talep ediyordu.



YouTube Premium Lite’ın fiyatı ne kadar olacak?



Yeni abonelik sisteminin fiyatıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak sektör dedikodularına göre Premium Lite, standart aboneliğin yarı fiyatına sunulacak.



Türkiye’de fiyatı ne kadar?

YouTube Premium abonelik Türkiye’de dört farklı planla kullanıcılara sunuluyor.



- Bireysel abonelik: Aylık 79,99 TL



- Öğrenci aboneliği: Aylık 52,99 TL



- Aile aboneliği: Aylık 159,99 TL (5 kişiye kadar)



- Yıllık abonelik: Tek seferde ödenme kaydıyla 779,99 TL



Premium Lite seçeneği Türkiye’de hayata geçerse, YouTube’da reklamsız video izleme fiyatının aylık 39,99 TL olması bekleniyor.