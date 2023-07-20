YouTube, Premium aboneliklerine zam yapıyor

YouTube, ABD üzerinde Premium fiyatlarına zam yaptı. Öğrenci ve Bireysel ödeme planlarına zam yapan şirketin Aile ödeme planının fiyatını değiştirmediği ifade edildi.

YouTube, Premium aboneliklerine zam yapıyor

YouTube'un Premium hizmetine 2 dolarlık bir zam getirerek fiyatı 13.99 dolara çıkardığı kaydedildi.

9to5Google'ın haberine göre, Reklamları kaldırma, çevrimdışı görüntüleme ve arka planda oynatma gibi özellikleri sunan YouTube Premium'a zam geldiği öne sürüldü.

YouTube Premium'un Türkiye'de zamlı fiyatının ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD üzerinde yapılan zamlardan sonra fiyat listesi ise şöyle:

Öğrenci planı:

  • Eski Fiyat: 6,99 dolar
  • Yeni fiyat:7,99 dolar

Bireysel ödeme planı:

  • Eski Fiyat: 11,99 dolar
  • Yeni fiyat:13,99 dolar

Aile ödeme planı:

  • Eski Fiyat: 22,99 dolar
  • Yeni fiyat: 22,99 dolar
YouTube, Premium aboneliklerine zam yapıyor - 1

REKLAM ENGELLEYİCİLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK İSTİYOR

YouTube, fiyatları artırırken aynı zamanda videoların reklamsız izlenmesini sağlayan reklam engelleyicilerinin de önünü kapatmaya çalışıyor.

Bazı kullanıcılar, reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmadıkları sürece YouTube üzerinde oynatmalarını engelleyecek bir pencere ile karşılaştığı kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Reklamlar, YouTube'un dünya çapındaki milyarlarca kullanıcı için ücretsiz kalmasını sağlıyor" ifadeleri yer aldı.

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