YouTube, Premium aboneliklerine zam yapıyor

YouTube'un Premium hizmetine 2 dolarlık bir zam getirerek fiyatı 13.99 dolara çıkardığı kaydedildi.



9to5Google'ın haberine göre, Reklamları kaldırma, çevrimdışı görüntüleme ve arka planda oynatma gibi özellikleri sunan YouTube Premium'a zam geldiği öne sürüldü.



YouTube Premium'un Türkiye'de zamlı fiyatının ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.



ABD üzerinde yapılan zamlardan sonra fiyat listesi ise şöyle:



Öğrenci planı:





Eski Fiyat: 6,99 dolar

Yeni fiyat:7,99 dolar

Eski Fiyat: 11,99 dolar

Yeni fiyat:13,99 dolar

Eski Fiyat: 22,99 dolar

Yeni fiyat: 22,99 dolar