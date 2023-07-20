YouTube, Premium aboneliklerine zam yapıyor

YouTube'un Premium hizmetine 2 dolarlık bir zam getirerek fiyatı 13.99 dolara çıkardığı kaydedildi.
9to5Google'ın haberine göre, Reklamları kaldırma, çevrimdışı görüntüleme ve arka planda oynatma gibi özellikleri sunan YouTube Premium'a zam geldiği öne sürüldü.
YouTube Premium'un Türkiye'de zamlı fiyatının ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.
ABD üzerinde yapılan zamlardan sonra fiyat listesi ise şöyle:
Öğrenci planı:
- Eski Fiyat: 6,99 dolar
- Yeni fiyat:7,99 dolar
Bireysel ödeme planı:
- Eski Fiyat: 11,99 dolar
- Yeni fiyat:13,99 dolar
Aile ödeme planı:
- Eski Fiyat: 22,99 dolar
- Yeni fiyat: 22,99 dolar
REKLAM ENGELLEYİCİLERİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK İSTİYOR
YouTube, fiyatları artırırken aynı zamanda videoların reklamsız izlenmesini sağlayan reklam engelleyicilerinin de önünü kapatmaya çalışıyor.
Bazı kullanıcılar, reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmadıkları sürece YouTube üzerinde video oynatmalarını engelleyecek bir pencere ile karşılaştığı kaydedildi.
Şirket tarafından yapılan açıklamada "Reklamlar, YouTube'un dünya çapındaki milyarlarca kullanıcı için ücretsiz kalmasını sağlıyor" ifadeleri yer aldı.
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