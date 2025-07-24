YouTube reklam gelirlerini yüzde 13 artırdı

Dünyanın en büyük video platformu YouTube , reklam harcamalarından giderek daha büyük bir pay almaya devam ediyor.



2025'in ikinci çeyreğinde YouTube'un reklam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 9,796 milyar dolara ulaştı.

Google ve YouTube'un ana şirketi Alphabet , beklentileri bir kez daha rahatlıkla aştı. Şirket, yüzde 14 artışla 96,43 milyar dolar toplam gelir ve yüzde 19 artışla 28,2 milyar dolar net gelir bildirdi; bu da hisse başına 2,31 dolara denk geliyor. LSEG Data & Analytics'e göre, Wall Street analistleri genel olarak Alphabet'in ortalama 94 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,18 dolar kar elde etmesini bekliyordu.



Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, sonuçları açıklarken, "Şirket genelinde güçlü bir büyümeyle dikkat çeken bir çeyrek geçirdik," dedi.

Pichai'ye göre, yapay zekaya yaptığı yatırımların yanı sıra Alphabet, 2025 yılında sermaye harcamalarını yaklaşık 85 milyar dolara çıkarıyor; bu rakam daha önceki 75 milyar dolardan 10 milyar dolar daha fazla.

20. YILINI KUTLADI



Bu yıl 20. yıl dönümünü kutlayan YouTube, Nisan ayında 20 milyardan fazla videoya ev sahipliği yaptığını açıkladı . 2025'in ilk çeyreğinde televizyonlar, YouTube izlemek için mobil cihazları geride bırakarak birincil cihaz haline geldi.

YouTube CEO'su Neal Mohan, Mayıs ayında düzenlenen bir sektör konferansında, 2020'de piyasaya sürülen TikTok tarzı kısa video ürünü YouTube Shorts'un, ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede ana YouTube platformuna kıyasla izlenme saati başına gelirde eşitliğe ulaştığını söyledi.



Pichai, Çarşamba günü yaptığı kazanç görüşmesinde YouTube Shorts'un artık günlük 200 milyondan fazla izlenme aldığını söyledi. Ayrıca, YouTube'un bu Eylül ayında ilk ücretsiz canlı NFL maçına hazırlandığını da belirtti ; dünya çapında yayınlanacak olan Chargers - Chiefs maçı 5 Eylül'de São Paulo'da oynanacak.

