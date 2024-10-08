YouTube, reklamları atla seçeneğini kaldırıyor

YouTube, platform üzerinde videolardan önce ve içerisinde çıkan reklamlar için yeni bir yol izlemeye başladı.

Platform, daha önceden ilk birkaç saniyenin ardından reklamları atlayarak videoları izlemeye olanak sağlıyordu.

Ancak ne yazık ki YouTube, artık reklamları atla seçeneğinin kullanılabilirliğini kaldırıyor.

Bazı bilgisayar kullanıcıları, yer tutucu olarak dairesel bir geri sayım sayacı göstermeden, kullanılabilene kadar Atla düğmesini gizleyen gri bir dikdörtgen fark ettiler.

MOBİL CİHAZLARDA DA TESPİT EDİLDİ

YouTube'un bu özelliği Android cihazlarda kullanılan aplikasyon üzerinde de denemeye başladığı görüldü.

Bilgisayardaki reklamları atla butonunu gizleyen dikdörtgen ve zamanlayıcının ise Android cihazlarda da tamamen görülmediği ortaya çıktı.

ATLANAMAZ REKLAMLAR DÖNEMİ

Bu gelişmelerin ardından YouTube, atla düğmesini gizleyerek reklamları atlanamaz kılmak istiyor olabilir.

Henüz platform tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da ilerleyen günlerde bu uygulamanın yayılması bekleniyor.