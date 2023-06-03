Youtube: Seçimlerle ilgili asılsız iddiaları içeren içeriği kaldırmayacağız

"YANLIŞ BİLGİLERİ ENGELLİYOR ANCAK ŞİDDETİ AZALTMIYOR"



“Mevcut ortamda, bu içeriğin kaldırılması bazı yanlış bilgileri engellese de, şiddet veya diğer gerçek dünyaya zarar verme riskini anlamlı bir şekilde azaltmadan siyasi söylemi kısıtlama gibi istenmeyen bir etkiye de sahip olabileceğini bulduk.



"ASILSIZ İDDİALARI ÖNE SÜREN İÇERİĞİ KALDIRMAYI DURDURUYORUZ"



Bunu göz önünde bulundurarak, 2024 (seçim) kampanyaları devam ederken, 2020'de ve geçmişteki diğer ABD Başkanlık seçimlerinde yaygın dolandırıcılık, hata veya aksaklıkların meydana geldiğine dair asılsız iddiaları öne süren içeriği kaldırmayı durduracağız. Bu (karar) bugün, 2 Haziran itibariyle yürürlüğe girecektir.”