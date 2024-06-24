YouTube, uyku zamanlayıcısı özelliğini test ediyor

YouTube, Android mobil cihazlarda uyku zamanlayıcısı özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar uyuyakalsa bile bile belirtilen sürede video veya müzik otomatik olarak kapatılacak.

YouTube, uyku zamanlayıcısı özelliğini test ediyor

Uyku zamanlayıcıları, belirli bir süre geçtikten sonra medya uygulamalarında oynatmayı sonlandırmak için kullanışlı bir işlevdir.

Genellikle bu seçenek, biri uykuya daldıktan sonra şarkıların veya videoların çok uzun süre çalmaya devam etmemesini sağlamak için kullanılır.

Android Authority'nin haberine göre, YouTube'un Android cihazlar için bir uyku zamanlayıcısı özelliği geliştirdiği öne sürüldü.

YouTube Music bu işlevi zaten destekliyor, ancak video uygulamasında bu işlev desteklenmiyordu.

YouTube'da uykuya dalmaya yardımcı olmak için tasarlanmış video ve müziklerin yaygınlığı göz önüne alındığında bu özellik için geç kalınmış bile olabilir.

Ancak bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir bilgi yer almıyor.

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