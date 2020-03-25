Youtube ve Sony’den corona virüs kararı

İlk olarak Çin’de görülen, bugün 160’ın üzerinde ülkeye sıçrayan corona virüs salgını (COVID-19) şirketlerin operasyonlarını da etkiliyor.



Salgın ile birlikte dünya genelinde on milyonlarca insanın evlere kapanması sonrası artan trafik ile baş edemeyen şirketler çareyi kaliteyi düşürmekte buluyor.



Mashable’da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde Avrupa’daki görüntü kalitesini düşürme kararı alan Google’ın video servisi YouTube bu politikayı dünya geneline yayma kararı aldı.



Japonya merkezli Sony ise Avrupa’daki kullanıcılarının oyun indirme hızını düşürme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada bu kararın multiplayer altyapısını etkilemeyeceği bilgisinin altı çizildi.



Geçtiğimiz günlerde Facebook, Instagram ve Netflix de benzer bir karar vermiş ve Avrupa’daki video yayın kalitesini düşürmüştü.



Şirketler bu kararların artan trafik sonrası olası bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçebilmek adına alındığını belirtiyor.