Youtube videosu nasıl öne çıkar?

Popüler olmak ve aynı zamanda para kazanmak istiyorsanız siz de bir Youtube hesabı açarak işe başlayabilirsiniz. Fakat bu noktada bilmeniz gereken önemli bir husus var. Youtuberlar popüler olmak için sadece video paylaşımı yapmıyor.



Bunun yanı sıra Youtube özelliklerini tüm ayrıntılarıyla kullanacak danışmanlık hizmeti alıyorlar. Bunların başında da önerilen videolar arasına yerleşme özelliği geliyor. Youtube'da videonuzun öne çıkanlar arasında yer alması son derece önemlidir.



YOUTUBE ÖNE ÇIKAN VİDEO NEDİR?

Herkesin kullanıcıya hitap eden popüler paylaşım sitesi YouTube en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında yer alıyor. Merak ettiğiniz bütün içerikleri bulabileceğiniz bu platformda her gün yüzlerce yeni video paylaşılıyor. Bu videolar arasında öne çıkanlar her zaman daha çok izlenme şansı buluyor.



Sizinle aynı videoyu paylaşan diğer kullanıcıları geride bırakabilmeniz için Youtube'un bu özelliğini kullanmalısınız. Öne çıkan videolar arasında yer alırsanız rakip videoların önüne geçme şansınız artar. Youtube'da gelir elde etmek hesabın etkileşimi ve izlenme oranıyla doğru orantılıdır.



Dolayısıyla paylaşımlarınız ne kadar çok kullanıcıya ulaşırsa ve ne kadar çok izlenirse o kadar çok kazanç elde edersiniz. Bunu sağlamak için de videonuzun öne çıkan videoları arasında yer almasına imkan sağlamalısınız.



YOUTUBE ÖNE ÇIKAN VİDEOLARA ULAŞMA

Öne çıkan videoların daha çok kullanıcıya ulaştığı bilinen bir gerçektir. Paylaşımlarınız öne çıkanlar arasında yer alınca sayfanızın etkileşimi ve abone sayısı da doğal olarak artacaktır. Youtube öne çıkan videolara ulaşmak zor olsa da imkansız değildir. Özveri ve disiplinle yaptığımız çalışmalarla videolarınızı öne çıkanların taşıyabilirsiniz.



Fakat belirtmek gerekiyor ki bu başarı yoğun emek ve uzun zaman gerektirir. Bu aşamada birçok YouTube kullanıcısı profesyonel destek veren danışmanlık firmalarından hizmet alıyor. Videolarınızın izlenme oranını arttırmanız öne çıkanlara ulaşmanızı sağlarken, öne çıkan videolarınız da daha çok izlenecektir. Bu döngü bu şekilde devam ettiği sürece başarıya ulaşmamanız mümkün değil.



YOUTUBE VİDEOLARI NASIL ÖNE ÇIKAR?

İnternet kullanımı ile birlikte popülerlik kazanan sosyal medya platformu Youtube çok sayıda kullanıcıya sahiptir. Hesapların büyük bir kısmı izleyecek kesimden oluşsa da içerik üreterek paylaşım yapan marka ve bireysel hesaplarda mevcuttur. Bütün bunlar düşünüldüğünde Youtube'da her gün binlerce yeni video paylaşılıyor. Bu videolar arasında paylaşımınızın görünmesi için öne çıkanlar özelliğinden yararlanmanız gerekiyor. Youtube algoritması takipçisi yüksek olan ve video paylaşımları en çok izlenen hesapları öne çıkanlara taşır. Pozitif ayrımcılık yapan algoritma sayesinde etkileşim oranı yüksek hesaplar ön planda daha çok yer alır. Bunun için atılması gereken birkaç adım vardır. Bu adımlardan önce en çok kullanılan popüler yöntem Youtube Market önermeden geçmeyelim.



Sosyal medya konusunda hizmet satın alabileceğiniz onlarca platform bulunmakta. Bunların içinden kalitesiz ve sahtekar hizmetleri çıkardığınızda tamamen kurumsal ve profesyonel hizmetleri ile ön plana çıkan Youtube Market; izlenme, abone, izlenme süresi, beğeni gibi bir çok hizmet sağlayarak kullanıcıların Youtube’da ön plana çıkmasına yardımcı oluyor.



ETKİLİ VİDEO BAŞLIĞI KULLANIMI

Videonuzun öne çıkanlara taşınabilmesi için açıklamasını, kapak görselini ve başlığını etkili bir şekilde hazırlamalısınız. Burada yapacağınız basit ama etkili çalışmalar videonuzun daha çok dikkat çekmesini sağlayacaktır. Çarpıcı başlıklar ve kapak görselleri kullanarak dikkat çekebilirsiniz. Kullandığınız başlığın veya görselin merak uyandırması da önemlidir. Özellikle yeni kullanıcıların ilgisini çekmek için video başlığınızı ve kapağı etkili kullanmanızda yarar var.



GÖRSEL EFEKT KULLANIMI

Paylaşımlarınızı içeriye bağlı olarak renklendirmeniz oldukça önemlidir. Hem dikkat çekecek hem de beğeni alacak görsel efektler videolarınızı çarpıcı hale getirecektir. Sade ve düz bir konuşma yerine başarılı görsel efektlerle videolarınızı pekiştirebilirsiniz.



Bu durum hem mevcut aboneleriniz hem de yeni kullanıcılar açısından hesabınızın beğeni görmesini sağlayacaktır. Görsellerle desteklenen paylaşımlar etkileşimi arttırırken aynı zamanda yeni aboneler kazanma şansını da oluşturur.



ETKİN ANAHTAR KELİME KULLANIMI

Anahtar kelime Google algoritmasının önem verdiği noktalardan biridir. Kullandığımız anahtar kelimeler ne kadar etkin olursa öne çıkanlar arasında yer almanız da o kadar olasıdır. Arama motorunda hesabınızın ulaşılabilirliğini sağlamak için atabileceğiniz en önemli adımlardan biri budur. Seçtiğiniz anahtar kelimeler sayesinde paylaşımlarınız ilk veya son sıralarda yer alabilir. Bu yüzden seçim yaparken çok iyi analiz yapmalısınız.



YÜKSEK ABONE SAYISI

Abone sayınız ne kadar yüksek olursa hesabınız o kadar ilgi çeker. Bu durum hesabınızın diğer kullanıcılar ve algoritma tarafından da güvenilir bulunmasına olanak sağlar. Yani abone sayınızı yüksek tutarsanız hem yeni kullanıcılar sayfanıza güvenir hem de Youtube algoritması sayfanıza pozitif ayrımcılık yapar.



Dolayısıyla organik ve yeni takipçiler edinme oranınız hızlı artar. Takipçi sayınızı arttırmak için doğal yolları tercih ederseniz uzun bir süre uğraşmanız gerekebilir. Bu konuda doğal takipçi edinebilmeniz için hizmet veren seo danışmanlık firmalarından destek alabilirsiniz.



ETKİLEŞİM ORANI

Youtube hesabınızın takipçi sayısı yüksek olduğu halde etkileşim oranının düşük olması tehlikeye neden olur. Algoritma ve yeni kullanıcılar bu durumu güvensizlik olarak algılar. Bu yüzden takipçi sayınızın oranında sayfa etkileşiminizin de yüksek olması gerekiyor. Hesabınızdaki etkileşimi arttırmanız videolarınızın öne çıkanlar arasında yer almasını da sağlayacaktır.



Hesabınızın etkileşimini arttırmanızı sağlayacak birkaç ipucu verelim:



-Yorumlara cevap verin

-Like ve dislike sayınızı önemseyin

-Güncel ve Seçkin içerikler paylaşın

Hesabınızın etkileşimi yapılan yorumlar, oynatma listesine eklenmesi veya daha sonra izleye kaydedilmesi gibi durumlardan da etkilenir. Bütün bunlar ise sadece organik ve doğal takipçisi olan hesaplarda gerçekleşir.



YORUM SAYISINI YÜKSELTME

Paylaşımınızın parlamasını sağlayacak en etkili faktörlerden biri de yapılan yorumlardır. Videonuza yapılan olumlu yorumlar yeni takipçilere ulaşma şansınızı arttırırken videonuzun izlenme oranını da yükseltecektir. O yüzden paylaşımlarınızın yorum sayısını yükseltmeye çalışmalısınız. Bu noktada yapılan yorumlara cevap vererek etkileşim sağlayabilirsiniz. Fakat bu pek yeterli olmayabilir. Yorum sayınızı yükseltmek için alanında profesyonel hizmet veren firmalardan yardım alabilirsiniz.



HEDEF KİTLEYİ VİDEODA TUTMA

Videolarınızın izlenme oranı ne kadar yüksek olursa algoritma tarafından da o kadar alaka görürsünüz. Öne çıkanlar arasında yer alabilmeniz için hedef kitlenizi videoda tutabiliyor olmanız gerekiyor. Yani videolarınızın ilgi çekici bir içeriğe sahip olması son derece önemlidir.



Videonuzu izlemeye başlayan kullanıcılar belirli bir süre izlemeye devam etmezse bu durum hesabınızın etkileşimine yararlı olmaz. Hedef kitlenizi videoda tutmak için merak uyandırıcı bir ön izlemede kullanabilirsiniz. Önemli kısımları bu ön izlemede kullanıcı ile paylaşarak daha çok ilgi çekebilirsiniz. İzlenme oranı yüksek olan videolarınızın öne çıkanlar arasında yer alma şansı her zaman daha fazladır.



SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Sosyal medya hesabı kullanmayan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Instagram Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları hem ülkemizde hem de dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Youtube hesabınızdan paylaştığınız videoların hızla yayılması için sosyal medyanın gücünü kullanabilirsiniz. Youtube hesabınıza paralel olarak kullandığınız sosyal medya hesapları sayesinde paylaşımlarınız daha geniş kitlelere ulaşabilir. Yeni abonelere sadece Youtube üzerinden değil farklı kanallardan da ulaşabilirsiniz. Bunun en güzel yolu ise sosyal medya hesaplarıdır.



Aktif olarak kullanacağınız sosyal medya hesabından kendi Youtube hesabınızın reklamını yapabilirsiniz. Bu sayede hedef kitlenizi farklı platformlardan kendi hesabınıza çekebilirsiniz. Doğal olarak takipçi sayınızın artması sayfanızın etkileşimini de arttıracaktır. Bu sayede öne çıkan videolar arasında en üst sıralara yerleşirsiniz.