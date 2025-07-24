YouTube'a da yapay zeka geliyor: "Shorts" videoları değişecek

YouTube, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Shorts içerik üreticilerine yönelik yeni üretken yapay zeka araçlarını duyurdu. Bunlar arasında fotoğraftan videoya dönüştürme özelliği ve yeni yapay zeka efektleri yer alıyor.

6 SANİYELİK KISA FİLMLER

Yeni "image-to-video" (görüntüden videoya) özelliği, kullanıcıların telefonlarındaki bir fotoğrafı altı saniyelik kısa bir videoya dönüştürmesini sağlıyor. Kullanıcılar, yükledikleri fotoğrafla uyumlu çeşitli yapay zeka önerileri arasından seçim yapabiliyor.

YouTube, bu özelliğin manzara fotoğraflarına hareket katmak, günlük kareleri canlandırmak ya da grup fotoğraflarına hayat vermek için kullanılabileceğini belirtiyor.

YouTube’un verdiği örneklerden biri, yayalara geçiş sinyali verilen bir fotoğrafın, dans eden bir figür haline dönüştürülmesi oldu.

Bu özellik, Google’ın Gemini platformunda sunulan benzer bir araçla ve Meta’nın Edits uygulamasındaki "Animate" aracıyla benzerlik taşıyor.

Yeni araç, önümüzdeki hafta ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanıma sunulacak. YouTube, bu yıl içinde özelliklerin daha fazla bölgeye geleceğini açıkladı. Benzer bir araç, Google Fotoğraflar’a da entegre ediliyor.

Yeni yapay zeka efektleriyle kullanıcılar, örneğin karalamalarını sanatsal görsellere dönüştürebilecek veya selfie'lerini su altında yüzmek gibi eğlenceli senaryolara taşıyan videolara çevirebilecek.

Bu efektler, Shorts kamerasında bulunan “efektler” simgesine ve ardından “yapay zeka” sekmesine tıklanarak keşfedilebiliyor.

Tüm bu yeni özellikler, Google’ın video üretimi için geliştirdiği yapay zeka modeli Veo 2 tarafından destekleniyor. YouTube, yapay zeka ile üretilen içeriklerin SynthID dijital filigranları ve açık uyarı etiketleri ile belirtileceğini de vurguluyor.

"AI PLAYGORUND" GELİYOR

YouTube ayrıca AI Playground adlı yeni bir düzenleme panelini de tanıttı.

Bu alan sayesinde kullanıcılar, yapay zekalı içerik üretim araçlarına ulaşabilecek, ilham verici örnekleri görebilecek ve hazır metin komutları (prompt'lar) ile içerik oluşturabilecek.

AI Playground’a, Shorts oluşturma ekranında bulunan “Oluştur” butonuna, ardından sağ üstteki ışıltı simgesine tıklayarak ulaşılabiliyor. Bu özellik de şimdilik ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabiliyor.

200 MİLYAR İZLENME

YouTube CEO’su Neal Mohan, geçen ay Cannes Lions 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Google’ın yeni nesil yapay zeka video üretim aracı Veo 3’ün de bu yaz Shorts’a entegre edileceğini duyurmuştu.

Bu model, sadece video değil, video + ses üretimi de yapabilecek.

Mohan ayrıca Shorts videolarının şu anda günde 200 milyar izlenmeye ulaştığını paylaşmıştı.